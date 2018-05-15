適當休息放鬆 預防近視不二法則

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中國時報
／新北報導

新北市國小學生視力不良率偏高，晶耀眼科院長鄭玠峰表示，近視與學習生活息息相關，搭配適當的休息、放鬆，是預防近視的不二法則，人的日常知覺中有80％由眼睛而來，千萬別讓靈魂之窗失去了它最美麗的一面。

鄭玠峰表示，學生閱讀時更應該注意坐姿，不可趴著、躺著甚至歪頭看書或畫圖，這些坐姿會危害視力；用眼環境光線要明亮、充足，同時也不可有太劇烈的光線，避免刺激眼睛；閱讀距離應保持30至40公分，閱讀物的紙張以不反光、字體大小適宜為主。

鄭玠峰建議，看電視時應保持與電視畫面對角線2.5倍的距離，使用手機、平板等3C產品，建議至少畫面為對角線2倍的距離，另外，不要在斜對角觀看。電視高度要比人平視角度再低一點，約15度角，學生一天看電視最好不要超過3小時，且每看30分鐘應讓眼睛休息10分鐘為宜。

「早期發現早期治療！」驗光師黃群宸表示，不少家長不願意讓孩子配戴眼鏡，因而錯失矯正機會，反而容易讓視力惡化，建議孩子4歲時就該進行第一次視力檢查。

黃群宸說，戶外活動為防止近視發生最有效的方法，根據研究，陽光可以誘發視網膜產生多巴胺，達到預防眼軸增長、抑制近視的效果，建議家長多帶孩子到戶外活動，除增進親子間感情，也可以確保視力健康。

(中國時報)

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