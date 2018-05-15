桃園新旅行 吸引新住民遊樂

2018年05月15日 04:11 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市觀旅局與桃園市旅行商業同業公會合作，針對新住民推出「桃園新旅行」，希望吸引因工作、婚姻居留桃園的新住民，在閒暇時刻能暢遊桃園，認識桃園的節慶活動和特色景點。

桃園市長鄭文燦表示，市府去年推動東南亞移工休閒育樂參與式預算計畫，由移工朋友提案，票選出包括泰拳比賽、足球、籃球等體育活動，而桃園新旅行計畫也是藉由參與式提案，解決新住民在國內旅遊可能面對的交通工具、語言等困擾。

桃園市觀旅局表示，桃園市因工作或婚姻等因素居留的外籍人數約有16萬人，人數眾多，為此特別推出桃園新旅行特色行程，以5大特色瞄準新住民市場，結合桃園在地特色景點、大型節慶活動的「星級景點」，讓新住民深度了解桃園藝文生活。

旅程中也會安排具備該國母語專業的雙語隨隊人員，排除新住民在旅遊時可能遇到的語言障礙，並搭配各景點導覽，深度認識桃園特色，除此之外，還會有專業攝影師隨隊拍攝，替新住民遊客紀錄沿途美景與美照。

觀旅局表示，桃園新旅行主打新住民參與，客群包含菲律賓、越南、泰國、印尼4大國家的新住民，移工、新住民家庭和留學生也能共同參與，只要報名參加，就有機會抽獎亞洲任航點機票，後續還有竹圍龍舟競賽慶端午、大溪樂活之旅2條旅遊路線可報名參加，名額共計240名，遊程售價600元，歡迎新住民踴躍報名參加。

(中國時報)