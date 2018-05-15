控低薪過勞 復康巴士司機罷工

伊甸基金會所屬的復康巴士司機控訴伊甸薪資結構惡劣，呼籲身為發包單位北市府應出面處理。（吳堂靖攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

「復康低薪！伊甸違法！」伊甸基金會所屬的復康巴士司機14日舉行罷工記者會，控訴伊甸薪資結構惡劣，底薪僅有1萬7000元，天天工作11小時月薪才達3萬元，休息時間也須待命卻未領到加班費，質疑市府長期放任伊甸違法，宣布於北市府前靜坐，直到問題改善為止！

提供身障族群接送服務的復康巴士司機14日集結於北市府，痛批伊甸先前就因未給加班費、休息時間不足等，遭到開罰，卻未具體改善，要求底薪應調整為基本工資的1.2倍、降低工作時數，解決低薪過勞問題，交通局、社會局及勞動局均派員接下陳情書。

工會理事長周文柄指出，公運處每趟次補助費為248元，但無規定多少比例要用於司機薪資，且標案內容列了308天工作日，遠高於扣除國定假日後的249天，明顯違法，要求公運處重新檢討標案內容。伊甸則澄清補助用於薪水、油資、租金等，但也稱補助費無規定固定比例分配。

公運處副處長尚錦堂解釋，308天是為了算出全年總服務趟數，並非要司機上班308天，新合約已將每車每天平均趟數由9趟降至8趟，伊甸須滿足要求，也要遵守勞基法。

「伊甸根本沒有解決誠意！」周文柄痛批，勞資爭議發生後，本期待能由勞動局仲裁，但伊甸卻執意交付「中華民國仲裁協會」處理，但該單位須先收取10多萬的仲裁費，顯然吃定經濟弱勢駕駛。

伊甸社會福利基金會處長王昭恕表示，由於工會不斷拋出退休金及健康補償金等訴求，不排除訴諸民事訴訟，避免工會作無理求償。為因應司機罷工也召回休假司機協助，另請求無障礙計程車支援，避免身障者權益受損。

(中國時報)

綠島衛生所落成 打卡新亮點 努力的過程比成果更重要

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。