控低薪過勞 復康巴士司機罷工

2018年05月15日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

「復康低薪！伊甸違法！」伊甸基金會所屬的復康巴士司機14日舉行罷工記者會，控訴伊甸薪資結構惡劣，底薪僅有1萬7000元，天天工作11小時月薪才達3萬元，休息時間也須待命卻未領到加班費，質疑市府長期放任伊甸違法，宣布於北市府前靜坐，直到問題改善為止！

提供身障族群接送服務的復康巴士司機14日集結於北市府，痛批伊甸先前就因未給加班費、休息時間不足等，遭到開罰，卻未具體改善，要求底薪應調整為基本工資的1.2倍、降低工作時數，解決低薪過勞問題，交通局、社會局及勞動局均派員接下陳情書。

工會理事長周文柄指出，公運處每趟次補助費為248元，但無規定多少比例要用於司機薪資，且標案內容列了308天工作日，遠高於扣除國定假日後的249天，明顯違法，要求公運處重新檢討標案內容。伊甸則澄清補助用於薪水、油資、租金等，但也稱補助費無規定固定比例分配。

公運處副處長尚錦堂解釋，308天是為了算出全年總服務趟數，並非要司機上班308天，新合約已將每車每天平均趟數由9趟降至8趟，伊甸須滿足要求，也要遵守勞基法。

「伊甸根本沒有解決誠意！」周文柄痛批，勞資爭議發生後，本期待能由勞動局仲裁，但伊甸卻執意交付「中華民國仲裁協會」處理，但該單位須先收取10多萬的仲裁費，顯然吃定經濟弱勢駕駛。

伊甸社會福利基金會處長王昭恕表示，由於工會不斷拋出退休金及健康補償金等訴求，不排除訴諸民事訴訟，避免工會作無理求償。為因應司機罷工也召回休假司機協助，另請求無障礙計程車支援，避免身障者權益受損。

(中國時報)