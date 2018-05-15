努力的過程比成果更重要

2018年05月15日 04:11 中國時報 李萬吉（作者為康軒文教集團董事長）

一位學生告訴爸媽，他再怎麼努力也得不到那些學校的獎勵，因為前幾名永遠是那幾個聰明的學生！

這樣無奈的心聲，點出了一個現象，多數的獎勵機制看的是「成果」，卻不一定能獎勵到孩子的「努力」。尤其在學業上，通常資質好的學生可以輕鬆應付獲得高分，資質較弱的孩子花好幾倍的時間努力，成績可能還是平平。但若以學習歷程和態度來說，這些孩子更值得肯定和讚賞。

許多孩子年齡越大，學習動機卻越來越小，學習的自信也逐漸降低。一方面是因為學習內容不斷加深加廣，孩子面臨的課業負擔加重，許多重複且單調的練習，讓學習變得毫無樂趣；二來是在傳統的教育體制中，國高中階段的學習目標越來越狹隘，升學考試成為最重要，甚至是唯一目的，當孩子的能力或興趣不在這個主流中，就會漸漸被忽略和壓抑，只能在自己不擅長的領域中掙扎。這些學生往往難以在學業成績上有突出表現，無法從中獲得成就感，甚至容易被歸類為學習落後的一群，進而放棄學習。

孩子的學習都需要累積足夠的激勵，少有人能在長時間的挫折中還能維持學習動力。雖然在中小學階段，學校或班級也會設置各種獎勵學生的機制，且較多是學業成績的獎勵，但這些獎勵的對象其實相當有限，站在台上享有榮耀的學生通常是固定的一群，對其他學生而言，那是與他們無關的激勵，起不了作用。

過度以最終成績為導向的激勵方式，會讓我們看不到個別孩子的努力，忘記孩子不同的才華。我們希望適性揚才，除了給予更多元的學習機會外，也要關注不同的激勵需求，讓每個孩子能在自己喜歡或擅長的領域中，願意不斷努力進步。

(中國時報)