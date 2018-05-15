華光改建 辦園遊會募款

2018年05月15日 04:11 中國時報 邱立雅／竹縣報導

華光社會福利基金會服務身心障礙者超過35年，許多從小待在華光的身障者年歲漸長，老化問題浮現，原有的硬體空間不敷使用，但400萬元的改善經費募款困難，華光將於26日在新竹縣文化局舉辦「集愛獻心」公益募款園遊會，希望民眾踴躍捐款或是認購園遊券。

為了因應老化身障者人數逐漸增加，現有硬體空間設施不敷使用，華光社會福利基金會認為改建現有照護空間成為當務之急。

目前改善空間的工程費用需要400萬經費，華光社會福利基金會坦言，受到社會經濟發展低迷的影響，募款十分困難，辦理公益募款園遊會義賣攤位不足之外，園遊券的認購也出現瓶頸，衷心盼望愛心團體協助持續為老化的身心障礙朋友服務。

華光社會福利基金會董事長白正龍表示，身心障礙的朋友老化比一般正常人更快，若無法改善其生活與居住的環境，提供完整的復健與醫療環境，在照顧上成本提高效果也不好。為了要解決現在的困境，只能尋求社會的協助，讓華光的服務能因為改善老化身障朋友的居住環境，真切的幫助到身障的朋友。

「集愛獻心」公益募款園遊會活動將在26日上午10時舉行，歡迎民眾踴躍前往新竹縣文化局廣場參加，捐款或認購園遊券支持身心障礙老化家園的整建工程。

(中國時報)