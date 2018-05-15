小英要正面回應國人期待

2018年05月15日 04:11 中國時報 李正修

蔡英文就任總統將滿兩周年，大多數國人除了看到政黨惡鬥外，至今仍不了解她欲把國家帶往什麼方向，從最新的兩個民調結果即可窺知對蔡政府執政滿意與否的民意動向。

國民黨智庫「國家政策研究基金會」的民調結果顯示，高達70%受訪者不滿意蔡總統的整體施政，對行政院長賴清德的不滿意度也破5成，其中在兩岸及外交關係、能源政策、財經施政及未來前景等議題的不滿意度都超過6成。這對民進黨來說是一大警訊，因為當被綠營視為強棒的賴清德都無法挽救蔡總統的施政滿意度時，蔡政府的未來實在堪慮。值得注意的是，20至29歲年齡層竟有68%的人不滿意。

另一媒體的民意調查結果也非常相近，對蔡總統聲望的不滿意度從上任周年的5成攀升到5成6，且有58%對她的執政沒有信心。其中，泛藍支持者高達83%、中立選民亦有61%對蔡總統持否定態度，只有泛綠仍力挺其施政。這樣的民調結果顯示蔡總統的尋求連任之路仍是相當艱辛。

或許深知大多數國人對她的執政不表滿意，蔡總統近日密集接受媒體專訪，暢談其治國之道及理念。雖然這是民主國家領導人常見的溝通方式，但由於蔡總統的言詞實在太難理解，恐將未能收到預期效果，反招致更多不必要的麻煩。

就像她為賴清德的「台獨工作者」辯解時表示，「仔細解讀賴清德的講話，他是要強調他的務實面，並非心存惡意或其他意圖，基本上是個滿誠實的人。」國人無法理解的是，大陸已表明近期的軍演就是針對賴揆的「台獨說」而來，但面對國家所面臨的嚴重國安威脅，一個國家領導人竟能輕描淡寫地帶過。

再者，針對不滿意度的升高，蔡總統都回以「這是改革路上會遇到的必然過程」，彷彿一切都是國人的錯，誤解了她的用心良苦。不可否認，台灣目前面臨許多改革推動的關鍵時刻，但國人不滿的是民進黨推動改革的手法，加深社會不同團體的分裂及對立，根本與國家領導人應團結全民的基本職責背道而馳，現在以改革為推託之詞，也難怪民調支持度會逐日下滑。

當被問到兩岸關係的未來走向時，蔡總統至今還堅持「最好的政策還是維持現狀，也對所有區域成員利益最好」。然而，蔡英文個人對「維持兩岸現狀」的解讀明顯與國人的看法截然不同。

中華民意研究協會日前的民調顯示，有5成民眾不覺得蔡總統實現此承諾，其中4成4更認為她「九二共識不存在」的主張已改變現狀。由於兩岸缺乏互動，我國的外交處境當然受到波及，除了WHA再次拒絕邀請我國與會外，蔡政府的「踏實外交」策略根本找不到施力點，連力推的「新南向」政策都處處受挫，當然更難與大陸的「一帶一路」相抗衡。現在看到即將上場的「川金會」，蔡總統想有樣學樣，希望兩岸在「不設前提」之下碰面。若這不是妄想，何者才是？

蔡總統死守著「維持現狀」而不知靈活轉身，又為賴清德辯解其「台獨說」，使得大多數人對台灣的前途感到茫然。若蔡英文想扭轉執政頹勢，端賴如何正面回應國人的期待。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)