大法官，請給前瞻預算案一個前瞻的解釋

2018年05月15日 04:11 中國時報 陳長文

2017年8月立法院三讀通過前瞻基建計畫第1期特別預算案，後有38名立委同年9月以「通過程序有違憲之虞」，聲請大法官釋憲，今年4月另以補充理由書主張《前瞻基礎建設特別條例》違憲。大法官於5月4日，以聲請人數未達《大法官審理案件法》（下稱《大審法》）門檻，做出「不受理」決定。

依《大審法》第5條第1項第3款，「立法委員現有總額1/3以上，就其行使職權，適用憲法發生疑義，或適用法律發生有牴觸憲法之疑義者」，可聲請釋憲。大法官決議，認為38位連署立委，實際僅29人，未達立委總額（112席）「1/3以上」而不受理。理由其一、高金素梅立委未出席預算案二、三讀程序表決，不符「行使職權」，不應計入連署數；其二、僅「曾對議案投反對票」的立委得計入連署數，因此另有8人資格不符。筆者百思不解大法官論理依據。其一，立法委員「行使職權」態樣極多，難道對通過議案表示意見或聲請釋憲都不算行使職權嗎？為何將「行使職權」限縮於「曾參與二、三讀投票」？其二，《大審法》規定人數「1/3以上」即可聲請，何以大法官限縮連署資格為「曾對議案投反對票」者？

高金委員去年7月在臉書批評行政院以臨時院會通過前瞻首期預算，近日亦表示已對此提出意見，但預期民進黨將強行通過，故拒不參加表決。難道這不算「行使職權」？再者，連署資格是否須限於「曾對議案投反對票」素為學理所爭。有別於本次大法官「限縮解釋」，廖義男大法官於釋字603號的協同意見書提及人數總額達1/3以上者，即達足以信賴維護憲法秩序的能力。因此，重點應是「立委連署數達1/3以上」，而非強制限縮於「曾對議案投反對票」者。

立委為民喉舌，尤其本案攸關龐大財政預算恐浮濫，在動態時代下，立委代表人民議事，妥行職權，須吸收新知與時俱進，進而修正完備其意見以為全民把關。若大法官認為，僅限「曾投反對票的立委」才能連署，明顯僵化立委反映民意的機能。

「服從多數、尊重少數」為民主法治國家能永續的前提，《大審法》將立委聲請釋憲門檻設定「1/3以上」，意旨即「保護少數」。本案連署的38位立委，至少受1/3人民的委託，在2016年立委選舉，國、親兩黨獲逾406萬張選票，占33.43%之選民。大法官不讓「曾投贊成票的立委」計入連署數，更加阻礙「少數」立委聲請釋憲，也阻斷立委能更動見解、從善如流的機會。因此大法官理應讓「曾於議決持贊成意見之立委」，在慎思後縱改為反對，仍有連署釋憲的權利。

在釋憲聲請案中，大法官有3種選擇，「受理」並作出違憲或合憲解釋；或者「不受理」。「不受理」看似程序事項，卻影響案件是否受實質審理的機會。大法官在本案「連署人資格」大做文章，決議「不受理」，讓38位立委所代表的1/3民意無法獲得一個公平合理的審查機會，使重大財政法案失去接受司法檢視的管道。大法官「未審先放棄」的態度，留給大眾的是對國家重大議案置若罔聞、方便行事的身影。大法官若能受理，不論釋憲結果是否符合提案人期待都遠好過輕率傲慢的不受理。

我國釋憲機制雖參考美國引進「協同、不同意見書」讓大法官另表意見，但民眾既無從得知釋憲「決議投票」中贊成或反對的大法官是誰，更無法知曉投票比例係懸殊的15：0，或極具爭議的8：7。而「不受理案」，連得知大法官是否有不同意見的機會皆無，大法官個人決定更藏於帷幕之後。筆者認為，相較於保障大法官個人隱私，民主法治價值更應保護，因此，大法官的投票應公開透明。

作為法律人，筆者為看待事情能細緻分析深感驕傲，卻常慎思，若過於斤斤計較、鑽牛角尖，是否會失去關照法律本質的雙眼而流於匠氣。紀伯倫曾說：「把手指放在善惡交界之處，就可以碰觸上帝的袍服。」正因無人是上帝，因此選擇以民主法治衡量善惡。大法官為司法的守護者、救濟管道的最後一道防線，若能要求大法官的投票公開透明，使他們不再隱身於後，想必大法官會以全民利益著想，不會輕率地做出既不前瞻又令人失望的決定。（作者為法學教授、律師）

(中國時報)