沒人性的民主 你要嗎

2018年05月15日 04:11 中國時報 吳建國

最近有機會與深陷媒體誤導而造成支持度下降的台北市長柯文哲見面，談到這次風波，柯市長頗為感慨，也有滿腔的無奈。他說：「台灣引以為傲的民主政治，現在竟然已發展到了喪盡人性天良的恐怖地步，令人痛心。」

他以「藍綠惡鬥」為例，現在彼此的仇恨幾乎已到了「非置對方於死地而後快」的境地，不但刀刀見骨、還要假借「轉型正義」的名義，施以凌遲處死的酷刑，加上媒體的過度渲染與推波助瀾，使得整個社會充滿了暴戾之氣，完全喪失了人性。他不知道這樣的民主究竟帶給台灣人民的是福，還是禍？

柯市長接著舉了兩個例子，來說明他心中認為什麼才應該是台灣人民認同的「台灣價值」。

第1個例子是資深的體育記者傅達仁先生。幾年前他應邀參加了傅達仁舉辦的畫展，才知道傅達仁是國軍遺族，從小就是孤兒，在華興育幼院長大，他的身分證上父母欄寫的就是「蔣中正、宋美齡」。對他們這些遺族來說，那些在蔣中正陵寢上潑紅漆的人，就是如同羞辱他們的父母一樣；移除蔣中正銅像、甚至砍蔣中正銅像頭的人，就是與他們「不共戴天」的仇人一般。柯市長感嘆地說，台灣的民主難道非得用這樣野蠻的行為才能表現、才足以洩憤嗎？

第2個例子是最近柯市長到六軍團勞軍，大家正歡聚一堂，高歌歡唱的時候，他發現六軍團副司令在一旁流眼淚。他不禁好奇地詢問這位副司令為何流淚？副司令才說出大家唱的歌，是他父親生前最喜歡的一首歌，可是當他父親過世，他卻在部隊上奉命執行救災任務，無法返家為自己的父親送終，這是他一輩子的遺憾。因此現在只要聽到這首歌，他就會不禁懷念起自己的父親，就會流眼流。柯市長聞言也為之動容。認為在年金改革的同時，我們一定要對這些將終生事業、乃至生命奉獻給國家的軍人、警消有特別的安排與照顧，否則將來還有誰願意來保衛國家呢？

柯市長說過去4年，從他決定參選台北市長起，就為了弭平台灣社會的傷痕與分歧，促進族群的和諧與安定，盡可能地努力去做可能會「吃力不討好」、「兩面不是人」的事。像他覺得政府不必年年要為「228事件」道歉，不必要發動在各地清除蔣中正總統的銅像，不必要做「清算鬥爭式」的轉型正義，而是代之以「轉型寬容」溫和處理，甚至認為「兩岸一家親」應該比「兩岸一家仇」要更好。他的本意都是為了消除台灣社會的歧異與爭執，增加祥和的氣氛。

他堅持「做該做的事」、「做對的事」、「做自己」，比刻意說些「討好」的話或「言不由衷」的話要更重要。不過，正因為如此，他往往容易招致批評與誤解，這次「兩岸一家親」的風波，就是由此而起，他沒有道歉，他只是表達對那些感到「不爽」與「困擾」的台灣人民有些「不好意思」，卻被誤解、被罵到「臭頭」。

「我們的民主政治一定要建築在人性的基礎上，否則毫無可取，反會成為台灣的禍害」，這是柯市長的結論，筆者也完全同意，特別記錄下來，與大家共勉。（作者為國立高雄科技大學前校長）

(中國時報)