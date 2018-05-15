蔡、柯美得冒泡的算計

2018年05月15日 04:11 中國時報 毛嘉慶

「兩岸一家親」是柯文哲市長去年參加兩岸「雙城論壇」時的重要談話，在當時海峽互動急凍的環境下，確實受到了兩岸的青睞。大家或許已經淡忘的是，柯文哲當時回台北後舉行的記者會，還再次確認：「一家親總比一家仇好」。顯見這是柯文哲精心設計的橋段之一，況且老百姓過日子、看新聞，本就不會有人去嚴格檢視。柯藉此繼續往中間靠攏，無可諱言地，連部分被視為淺藍的民眾也給予其勇氣可嘉的正面評價。一時間，藍綠陣營要派誰去挑戰柯文哲，在去年底之前幾乎都激不起波瀾。

但隨著選舉年到來，台灣特有的統獨敏感神經又被政客挑動，不滿意北市執政資源沒拿出來共享的綠營政客又再度借題發揮，加上大巨蛋遙遙無期、北農總經理吳音寧被縱容的惡趣味，北市府形象持續下挫。眼見民進黨內醞釀自提人選的假戲幾乎真做，柯文哲上周在深綠電台為「兩岸一家親」的發言道歉，這就真的是弄巧成拙了。

柯的急轉彎讓精明的台北市民驚覺受騙，先賠掉中間選票，又得不到獨派諒解。新潮流的段宜康酸爆柯文哲，算計後的道歉只是要讓「分手的責任不在自己」，讓柯就像是個放羊的孩子，信用破產。結果就是，最新的民調出現翻轉，國民黨候選人丁守中大勝柯文哲6個百分點。

更有趣的是，獨派與柯文哲在純意識形態的「台灣價值」議題上鷸蚌相爭，其結果就是兩敗俱傷，就算民進黨推出「功德大神」賴清德，得票不但在柯文哲之後，且因為激出未決定的選民，丁守中將會贏得更無懸念。

柯向深綠認錯已證明是場悲劇，但民進黨與柯文哲會對選民認錯嗎？從2014年開始，蔡、柯一直在台北市合演的「裝不綠」票房已經急速萎縮，就是因為占多數的中間選民唾棄了民進黨的重層謊言、執政失能，而柯文哲在此時跑去配合演出，也只是陪著被套牢。不管柯原本後續有多少算計，民調都回不去了，因為選民最不能接受的，就是被候選人智商測驗。而自以為聰明的柯文哲，終於在夜路走久了之後遇到鬼，現在他不管再怎麼喊「狼來了」，也沒有人會來救他了。

反之，中間選民被教會了反思柯文哲的選戰邏輯，原本天下無敵的柯為何到了最近竟然會被逼著要為「兩岸一家親」道歉？原本民進黨英系在選對會為柯量身訂做的「禮讓條款」，隨著蔡英文聲望不斷下滑，民進黨內部派系競合已出現詭譎氛圍，獨派、新潮流難得意見一致地寧可砸了碗也不願意再被沒有黨魂的「外來種」擺布，讓蔡英文認為讓柯再贏一次就是為自己鋪紅毯的布局，已經墊高了難以估算的成本，且蔡、柯原本美得冒泡的計，就算壓住黨內紛爭，在選舉市場中也將面對滯銷的殘酷洗禮。（作者為資深媒體人）

(中國時報)