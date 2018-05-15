2018年05月15日 04:11 中國時報 主筆室

台大遴選出的校長管中閔不斷被民進黨政府以各種莫須有的理由不予聘任，各界都指責民進黨把政治黑手伸入校園。沒想到，蔡英文總統14日在周玉蔻的廣播節目中，反指支持管中閔的人把這件事政治化。

管中閔經由台大合法的遴選流程獲選為台大校長，這個過程本身沒有政治問題。若硬說有政治運作，也屬台大校園自主的民主程序。但是，民進黨政府透過教育部長，持續以各種不同的理由拔除管中閔，則是赤祼祼的民進黨政治介入。

可是，14日早上，蔡英文總統在周玉蔻的廣播節目中被問到拔管的事時，卻指稱管中閔的聘任案是法律問題，不是政治問題，應由教育部依法處理，是「有些人試圖把它政治化」。蔡英文還故做不知地反問：「他（管中閔）可以告訴我幕後黑手是誰嗎？」

台大校長聘任案是民進黨政府把它政治化，大家都很清楚。但整個事件鬧到今天，民進黨政府一副老神在在的模樣，還敢反指反拔管人士將這件事政治化，就在於民進黨人為了達成他們的政治目的，包括主宰台大，可以不擇手段，更從不在乎外界觀感。算我好運，執政了，嘸你嘜按怎？

民進黨很清楚，搞反拔管的人全都是文縐縐的學者，講話會注意修辭，罵人也不出口成髒，處處顧及形象，絕對搞不出什麼飛機。時間拖久了，這些人就各自回家讀書去了。

民進黨的自信不是沒有道理，但蔡總統要小心，不要被身邊人欺瞞了。全天下都認為中研院、部分立委與媒體、民進黨相關基金會及兩任教育部長全部介入，只有總統一個人不知道，這可能是最嚴重的國安危機。

(中國時報)