有傻蛋 才有政治金光黨

2018年05月15日 04:11 中國時報 高源流

台灣最大的笑話，就是那個最近被桃園檢調偵辦的「台灣民政府」。這個打著「美國軍政府」名義搞出來的民政府，騙了多少億的錢，還不是笑話，最可笑的是，台灣真的有好幾萬人白痴到相信這個所謂的民政府會在台灣執政。

騙子能存在，就是我們社會裡面有傻子。騙子能詐騙得手，就是我們社會有人相信鬼話。有人群居，就有騙子。台灣的騙案史和台灣的發展史一樣長。如果說台灣有什麼東西延續最久，騙子行騙的手法應該最久。

民國40年代的台灣，盛行金光黨，到今天台灣還有金光黨。或許金光黨的組合變了，成員不同了，但他們行騙的手法幾十年不變，還能照樣得手。這原因不是金光黨有什麼魔法，而是台灣傻子傻幾十年還是一樣。

金光黨能讓傻子把假的信以為真，就是在他們的騙局裡總會安排一個有錢，或者有辦法的人，作為行騙的釣餌。同樣地，台灣民政府之所以能讓好幾萬的台灣人相信，而且拿出錢來受騙，就因為他們的騙局裡也有一個很有辦法的人。

9年前，也就是民國98年的時候，身陷多件貪瀆弊案而被羈押在看守所的前總統陳水扁，突然提出了台灣屬於美國軍事政府管轄的說法。當時陳水扁說，他是美國軍政府的代理人，8年總統任內，他其實是美國軍政府在台灣的行政長官，始終服從美國軍政府的旨意，在許多事上接受美國在台協會主席的指示。

陳水扁還說，在台灣美國軍政府是最高權力機構，他就是這個最高權力機構的代理人。現在這個關鍵時刻，他要求美國軍政府出面干預，保護他。指示現任的行政長官馬英九撤銷對他的無期徒刑判決，並還他自由。

有了陳水扁的美國軍事政府論述，台灣民政府當然形同找到了很有力的代言人，也加強了台灣民政府成立、發展，甚至將來要執政的群眾說服力道。於是有不少人，尤其是那些原本反中華民國的人，就找到了情緒出口，捧著錢去買所謂台灣民政府的身分證、車牌、旅行證。

還有人很白痴，花好幾萬塊錢去參加台灣民政府的「政務官」培訓課程，準備將來台灣由民政府接管統治後，可以優先派任為各州、各郡的政務官。更扯的是，真的有人白痴到相信台灣民政府已向美國提起接管台灣政府的訴訟，因而對台灣民政府捐錢，期待每捐1元，等台灣民政府接管後，可領回1美元。

對台灣民政府這場騙局，我們無意批評創設民政府的這批人，因為他們本來就是政治騙子，騙人就是他們的本業，法律自會予以制裁。

我們要批評的是輕易受騙的那些台灣傻蛋。很顯然，這些傻蛋還活在不看電視新聞、不關心國際時事的封閉生活下。他們不了解，美國沒有軍事政府，而是人民直選的政府。現在的日本、南韓也已經不是美國軍事占領的狀態，更遑論台灣。

台灣這批傻蛋，只要稍為看點書報，也應該就知道，現在的日本政府、美國政府已經承認台灣是中國的一部分，台灣不是大日本帝國的管轄地，更不是美國軍政府的託管地。但台灣至少有3萬6000個死腦筋的傻蛋，硬要相信台灣民政府那一套。這也難怪我們台灣社會，有形形色色的電話詐騙集團；台灣的政治，有民進黨上台前騙、上台執政後也騙的特殊景觀。

(中國時報)