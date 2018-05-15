點燃投資引擎 振奮薪情

2018年05月15日 04:11 中國時報 邱達生

為解決低薪問題，行政院副院長施俊吉表示，快速有效的短期措施是提高時薪，因此擬於未來將基本工資時薪上調。勞動部長許銘春也呼應表示，提高基本工資是政府共識，基本工資審議委員會將盡快做成建議。行政院也表示，政府部門要主動解決低薪問題，包括公務機關與國營事業約聘人員月薪要提高至3萬元。

至於中期措施方面，行政院長賴清德則表示最重要的還是要增加投資，以及加速產業升級。他認為我國經濟的主要問題還是投資低迷，因此政府提出前瞻基礎建設以及五加二產業創新政策，而當公私部門一起努力增加投資機會，自然而然的工作機會增加，低薪問題就可望解決。

綜合以上，政府在治標方面，一則要上調基本工資時薪，再則以提升公務機關基本薪資方式希望對民間企業帶來示範作用。在治本措施上，必須進行經濟結構改革與提升，才有助解決低薪。

首先在治標的短期措施上，政府以政策強制提高基本工資必須相當謹慎。南韓總統文在寅在2017年5月就任後，宣示要在5年任期內將法定最低時薪調升至10000韓元。今年更從去年最低時薪6470韓元大幅上調至7530韓元，上調幅度高達16.4%。然而南韓超過半年未找到工作的長期失業人數，在去年增加至14.7萬人，占總失業人數的14.3%，也是2000年以來的新高。因為南韓企業提前因應工資上揚，估計有超過4成企業計畫裁員，特別是勞力相對密集與規模較小的中小企業。我國中小企業密度遠遠超過南韓，不可不慎。再者，提升公務機關契約人員薪水，企業跟進調薪的動機亦不明確。

至於治本的中期措施，總算政府找到低薪病源，應該投注更多的資源與精神來徹底解決。近幾年我國3具經濟成長引擎中，投資是最常熄火的1具。去年台灣的固定資本形成甚至出現負成長，企業不願投資台灣，跟他們寧願把利潤分給股東，而沒有意願幫員工加薪的原因可能是相同的。因為投資人看不到企業永續經營、創造利潤的前景，所以一方面不願投資；另一方面只想趕快獲利了結，對股東有所交代。因此政府可以做的便是改變炒短線的企業經營型態，將目標擺在如何提振投資引擎上面。

當投資引擎能夠順利的運轉，當然可以拉抬經濟成長。投資動機擴大後，人力需求的增加是必然的。除了產業升級外，政府政策可以大力落實的是積極改善國內的投資環境，盡快評估並解禁不合時宜的法規，一方面提升國內業者投資意願，另一方面也要吸引更多的外國企業來台投資。政府設法讓企業對人力的需求增加，大過於人力的供給，如此一來勞動力的價值自然提升，也就能根本地改善低薪問題。（作者為台灣經濟研究院研究員）

(中國時報)