台大只是蔡政府的起點

2018年05月15日 04:11 中國時報 彭蕙仙

台大5月12日舉行校務會議，通過「請教育部依《大學法》盡速發聘管中閔」的提案，教育部當晚就回應，要求「台大應促請遴委會重啟遴選程序，補正瑕疵。」

管中閔這顆人球丟來丟去，結果實在難以預料，畢竟教育部已經擺出「你不重選、我不發聘，誰怕誰？」的態勢，而且教育部長吳茂昆早就撇清，台大幾年沒有校長都跟教育部無關。

幾個月來，關於教育部對國立大學的校長究竟有沒有准駁的權利，一直存在爭議。《大學法》第9條第1項規定，公立學校校長由校長遴選委員會選出校長後，由教育部或各該所屬地方政府「聘任之」；第3項則規定，私立大學校長經遴選委員會遴選、董事會圈選後，報請教育部「核准聘任之」。難道學法律出身的蔡英文總統，會認為「聘任之」與「核准聘任之」在本質上是相同的嗎？

再者，《大學法》在2005年修法時，針對國立大學校長遴選的程序，行政院提出的版本是採「兩階段遴選」，也就是讓教育部扮演最後的定案者。但是民進黨立委管碧玲不能接受，認為如果教育部有最終決定權，大學哪來的自主？

當時的教育部長杜正勝則回應，日後大學的遴選委員會要負起責任，而教育部會完全尊重學校的決定。最後通過了所謂的「兩階段改為一階段制」，也就是說，教育部對國立大學校長不具有實質審查權。

然而，看看管碧玲在這次拔管案中說了什麼！針對台大校務會議要求教育部聘任管中閔，管碧玲卻以「大學不是獨立王國」反駁。

舉頭三尺有辜狗、往事並不如煙，管碧玲講這種自打嘴巴的話都不怕咬到舌頭嗎？

根據羅馬共和國的法律，任何將領都不允許帶領軍隊越過盧比孔河，否則就會被視為叛變；這條全長29公里的河流是義大利本土與高盧的分界線河。西元前49年，時任高盧行省總督的凱撒，卻帶著他著名的羅馬13軍團渡過盧比孔河，挑起戰爭並且取得勝利。由此，古羅馬的自由制度毀滅了，帝國於焉誕生。

管案就是台灣高教界的「盧比孔河」，蔡政府亟欲拔管，為的，也不只是管中閔。行政院發言人徐國勇說，公立大學的校長聘用權本來就在教育部，有拿教育部經費的台大何能例外？此話一出，終於顯露了司馬昭之心。

看來，蔡政府不只要拿下台大校長，而是要以台大為起點，一攬大學管制權。拔了管，蔡政府就可以睥睨眾大學，說：「我來，我看，我征服！」一如當年的凱撒大帝。（作者為資深媒體人）

(中國時報)