2018年05月15日 04:11 中國時報 潘家鑫

中華電信母親節優惠活動引起的「499之亂」，各地民眾與電信員工被迫犧牲寶貴的母親節假日，不眠不休地趕辦電信合約，耗費巨量社會成本，而中華電信董事長鄭優上周五「走形式」的記者會，道歉不成反而惹毛老客戶。

中華電信在之前只針對軍公教推出相同的499吃到飽方案，就已引起熱烈的市場反映，應該可以預料到一般消費者心理，無法抗拒「限定」優惠的誘惑，一旦申辦資格放寬到全民，勢必造成「動亂」。

去年2G行動通訊中止服務後，許多消費者被迫綁了「2G作伙逗陣來升級」的約，升級高資費的4G後，現在還是享有優惠88元，但這個約再過幾個月結束後，就要開始每月多繳幾百元，並只有幾個GB的上網量。合理的推測，這波趕辦499吃到飽的民眾中，除了每月想要少繳幾百元資費的客戶外，有為數不少的民眾應該是去年才被迫升級，再加上640多萬3G用戶想在年底停用前，趁著這波優惠，與其未來4G幾個GB就好幾百元資費，不如提前解約綁定每月只要不到500元就能無限上網，相較之下，實在賺很大。

如此說來，499之亂的始作俑者，不是所謂的電信三雄或五大業者，應該要算在主管機關NCC的頭上，因為它的電信發展政策早就讓消費者喪失選擇權，想想去年此時仍有20多萬2G使用者，以及上百萬台2G手機，被迫向電信業者綁新約、換新手機，消費者只能選擇看起來不吃虧的合約。

其實，台灣都會區消費者原本有個廉價的上網選擇WiMAX，但大同電信、全球一動等業者被NCC強行撤照，迫使業者倒閉、血本無歸，經提出訴訟，高等行政法院已判決NCC敗訴，監察院也糾正NCC的重大違失，造成消費者與業者雙輸的局面。近來，499方案也傳出「陰謀論」，在綁約的30個月期間，難保4G升5G時消費者不會再被賺一票。而NCC似乎是反應慢半拍，在499方案進入尾聲時，才約談業者。

鄭優在道歉記者會中被問到499方案對老客戶不公平時，他以買衣服為例，義正嚴詞地反問說，1星期後打8折，可以向百貨公司要求退錢嗎？這位老媒體人可能不知道，在美國的平價服飾專賣店，還真的有價格調整服務，只要是在退換貨的期限，通常是1至2周內可憑收據退打折的差價，以鼓勵光顧，並避免讓顧客有早消費反被「懲罰」之感；甚至在亞馬遜購物網站，也可以向客服人員申訴退差價。就連國內百貨業者早就有買貴退差價的服務，甚至百貨公司櫃姊主動提醒客人晚幾天買會打折的例子也很常見。反倒是電信業者不惜「懲罰」老客戶的做法，絕非永續經營之道。（作者為中國文化大學廣告系助理教授）

(中國時報)