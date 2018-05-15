湯瑪斯領軍 青年樂團獻美聲

2018年05月15日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

老幹加新枝，呵護古典音樂新苗。兩大音樂家舊金山交響樂團音樂總監湯瑪斯與知名鋼琴家提鮑德跨刀，美國國家青年管弦樂團首度訪台，曲目一脫厚重的德奧之音，帶來芬蘭作曲家西貝流士以及美國作曲家蓋西文等樂作，創造屬於美國本土青春有勁的古典之音。

湯瑪斯表示，他認為古典音樂最重要的是，「當音樂會結束，究竟創造了什麼？現場的樂迷，他們又帶走了什麼？」湯瑪斯說，他很高興能夠帶著這些年輕團員在演奏中冒險，「去發現一個音樂新世界。」

曾結合網路 引爆話題

湯瑪斯曾經獲得《音樂美國》年度最佳指揮家獎、英國《留聲機》年度藝術家獎，至今仍是舊金山交響樂團任期最長的音樂總監。他的選曲大膽創新，勇於在古典與現代之間嘗試；他以發揚美國本土作曲家作品為己任，提升美國本土作曲家的地位和知名度。

入主舊金山交響樂團至今，湯瑪斯毫不諱言自己的同志身分，他也與時俱進，2009年引爆熱門話題的YouTube交響樂團，就是由湯瑪斯擔任指揮，完成人類史上第一次結合網路與古典音樂的創舉。

美國國家青年管弦樂團成軍於2013年，每年由卡內基音樂廳魏爾音樂中心甄選出百餘位美國青年樂手所組成，創立至今擔任指揮的包括馬林斯基劇院藝術總監兼首席指揮葛濟夫、艾森巴赫、阿爾索普等大師。每年集訓兩周之後就車出國巡演，增加演奏經驗。

2015年美國國家青年管弦樂團首次來到亞洲，在北京國家大劇院展開中國巡迴；今年將從台灣出發，陸續到上海、北京、首爾等地演出。

穿搭就像一隻美麗的花蝴蝶，擔任鋼琴獨奏的提鮑德曾拿過巴黎音樂院首獎，18歲就拿到紐約青年音樂演奏家獎，被譽為當代最重要的鋼琴家之一，他曾經以德布西鋼琴全集錄音驚豔古典樂壇，令人耳目一新，這次則是他第三度來台，樂音令人期待。

將於7月24日演出

美國國家青年管弦樂團將於7月24日演出，地點在台北國家音樂廳，曲目包括蓋希文《F大調鋼琴協奏曲》與西貝流士《D大調第二號交響曲》。

(中國時報)