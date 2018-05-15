陳明章10年心血 月琴傳承不失根

2018年05月15日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

以《流浪到淡水》一曲享譽流行樂壇的民謠作曲家陳明章，10年前開始投入台灣月琴傳承，更研發布農月琴、海洋月琴、南管月琴等樂器改革，與世界音樂交流，要讓屬於台灣的本土樂器不要失根。陳明章10年前一場大病，讓他從此覺醒，開始投入傳承，「這是我最初對音樂的感動，我希望盡我之力得以延續。」

從恆春民謠素人陳達開始，月琴成為重要的台灣音樂象徵之一，陳明章20多歲接觸了恆春月琴素人歌手陳達的音樂，「許常惠老師那時候幫他做了一整張專輯，我如獲至寶，非常感動。」陳明章說，他知道他不會念書，考不上大學，國二就跟家人說要去學音樂，先拿哥哥的吉他學，後來買了月琴來自學，開始思索本土音樂的創作。

陳明章說，他剛剛寫歌時，「鄧雨賢、楊三郎、李泰祥、陳揚都是我的榜樣，後來做電影配樂，覺得久石讓很厲害，我也可以寫到這種程度。」陳明章說，做這件事情很重要，「我想要讓後代知道，我們這個時代還是有很多很好聽的歌，很棒的樂器，這些都帶不進棺材，但這些音樂都會存在。」

以一把二手破吉他，陳明章寫出充滿青春苦澀的侯孝賢電影《戀戀風塵》配樂，拿到南特影展電影配樂大獎。47歲那年，陳明章跟著「人間國寶」朱丁順學習月琴、唱腔，直到6年前朱丁順逝世，一身絕藝傳承孫輩，也包括陳明章。

「當時對陳達唱的恆春調根本不知道是什麼，直到47歲遇到朱丁順，我才融會貫通，豁然開朗。」陳明章說，跟老師學那7年，「才理解月琴的發展，也才有後來新式月琴的開展。」「知道世界之前，要先知道台灣。」

陳明章認為，大家都應該先「留台」，知道自己的國家與文化，「南管我聽蔡小月，歌仔戲聽廖瓊枝，這些都是我的老師，所以我說留台很重要。我之所以有這些月琴改革，也是因為先系統化理解了月琴跟吉他，沒有傳統，變不出創意。」

10年前突然血壓飆高，再加上脊椎舊傷，骨盆腔移位，陳明章用針灸治療，只要站起來就會動一動放鬆，陳明章深刻感受生命之渺小，「我不傳承就來不及了。」這10年他先從兩個學生開始教，現在分成初階跟高階班，「我可以很自豪地說，台灣的月琴工廠已經可以維持下去，只要有人學，台灣的聲音就會一直被聽見。」

(中國時報)