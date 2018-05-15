吳念真當編導 賣不賣座都焦慮

綠光劇團將推出新作「再會吧！北投」音樂劇，由作家吳念真擔任編導、音樂創作人陳明章任音樂總監。（王英豪攝）

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中國時報
／台北報導

「北投愛情故事太多，我想為我的故鄉寫一齣音樂劇。」陳明章醞釀7、8年，2年前終於和綠光劇團聯繫，邀請到行政院文化獎得主吳念真擔任編劇跟導演，「我有說不出的感謝。」兩人從《戀戀風塵》之後就沒有再合作，相隔31年，兩位歐吉桑一個用音樂，一個用文字一起說北投的故事。

以北投溫泉旅館興衰作背景，吳念真投入編導《再會吧！北投》音樂劇，劇中將會放入陳明章多首膾炙人口《流浪到淡水》、《伊是咱的寶貝》等歌曲，也有4首新創，希望能夠吸引更多人欣賞北投之美與台灣文化。

吳念真說，劇名的「再會」有道別，但也有重逢的意涵，「對我而言，是向過去告別，但也會有新的面貌，我希望劇裡面不只懷舊，也要給年輕人有更多的啟發。」

《再會吧！北投》音樂劇日前開賣，7場已經賣掉9000張，這讓劇本還在難產的吳念真非常焦慮，「沒有人買票，我還壓力不會那麼大：賣成這樣，我很擔心綠光需要準備退票機制。」

陳明章則說，北投是台灣人文薈萃之處，因為溫泉，總有煙霧瀰漫；因為位處山谷，總有蜿蜒綠蔭與落日，「我在這裡長大，也在這裡孕育我的音樂。」陳明章說，他的心願就是希望這齣音樂劇可以發展成定目劇，「讓大家想到北投，都有音樂可以聽，有酒家菜可以吃，願意一來再來。」

製作人李永豐表示，認識陳明章多年，他的知名歌曲《伊是我的寶貝》每次都會在368鄉鎮市區兒童藝術工程演出前演唱，每每溫暖了現場的觀眾，「他雖然不擅言辭，但音樂卻是那麼動人，質樸，描繪了我們所深愛的台灣。」

(中國時報)

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