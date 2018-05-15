楊丞琳搶后硬戰惠英紅

惠英紅在《血觀音》飾演城府極深的「棠夫人」，首度坐上金馬后座。（資料照片）

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中國時報
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楊丞琳雖未婚，但在《紅衣2》發揮母性飾演15歲孩子的媽。（資料照片）

第20屆台北電影節（北影）14日在中山堂宣布40部台北電影獎入圍影片，獨立製片和商業電影各有斬獲，破億電影《紅衣小女孩2》和《角頭2：王者再起》皆搶下入圍門票，《紅衣2》的「三媽」楊丞琳、許瑋甯和高慧君將繼去年金馬獎之後，再度迎戰《血觀音》「母女檔」惠英紅、文淇和吳可熙，其中金馬影后惠英紅最被看好再奪后座，但《誰先愛上他的》謝盈萱、《海人魚》鍾瑶實力也不容小覷。

鍾昨回想為拍《海人魚》，月事來都得下海當「人魚」，又因為一天8小時待在水裡，加上人魚裝穿脫不便，只好尿在海裡，她更爆料男性工作人員脫衣在水中大便，「男主角的還浮上來漂在海面。」雖然比在陸地上表演辛苦許多，但她被北影總監沈可尚讚賞：「潛水表演滿分！」不過她謙虛表示看過《血觀音》和《阿莉芙》，「所以一點都沒有信心（得獎）。」

饒星星廢墟泡水

《誰先愛上我的》導演徐譽庭首次擔任電影導演，坦言演員受了不少苦，將謝盈萱從劇場女神變成大媽，5分鐘一鏡到底的戲，謝必須邊碎念罵人，邊為兒子準備早餐，竟拍了25次，但和萬芳的動人哭戲一次完成，讓徐大讚：「台北電影獎女主角就是她了！」

新人饒星星在《小美》和劉冠廷有大尺度親密浴缸戲，劉冠廷害羞說只能用襪套擋住重點部位，還先跟女友孫可芳報備，饒星星為戲瘦到36公斤，泡在廢墟水裡抽筋時只能說服自己：「不能死掉要演完！」頒獎典禮7月14日於中山堂舉行。

(中國時報)

黃仲崑發願拉公嬤進影廳

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