成龍廢物利用Kuso龍納莉莎

成龍。（蘇蔓攝）

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中國時報
報導（安徽傳真）
「龍納莉莎」用廢棄蚌殼製成，線條流暢。（蘇蔓攝）
潘鈺楨

成龍在安徽蚌埠古民居博覽園中設立「環保藝術展覽館」，裡面展示他電影拍攝製作過程中使用過的器材，以及日常生活中的廢舊物再創作，像是用1000多個雪碧瓶子製成宛如玉石雕塑的古獅，還有用蚌殼打爛、Kuso名畫的「龍納莉莎」雕塑。他13日在博覽園中宣布環保藝術巡展計畫說：「大家可能只知道我拍電影，還有做一些慈善，但環保，我很早就在做了。」

記錄成龍與青海玉樹政府共同嘗試環保創新之路的紀錄片《成龍環保英雄》，上月上映，揭露他投身環保的初衷，「拍電影產生的垃圾不計其數，我們浪費了這麼多東西，所以現在做的只是自我救贖。」他目前正在研發「橡膠木箱」，已經完成第一階段，「我把鞋的膠底打爛做成木箱，可以用在拍戲現場，用爛後打爛就可以重做。」就連他公司的沙發，也是用舊衣再製，他認為做環保不難，「走在馬路上撿一個紙屑，看見一棵樹保護它都是在做環保。」

行善不為名利

然而樹大招風，成龍在推行環保、古蹟維護上曾遭受不少批評，好比2013年他把4棟徽派老建築捐給新加坡科技設計大學，引發許多大陸民眾不諒解。成龍坦然說：「不管我說什麼話、怎麼解釋，都會有人歪曲我的事實。」認為他做這些事不為任何利益，沒想過要達成什麼遠大理想，「我可以就退休了，但我今天不斷地還在做。我做得很開心，被罵得也很開心。」

(中國時報)

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