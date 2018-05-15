周董梳中分頭 不愛就拉倒

2018年05月15日 04:11 中國時報 尤嬿妮 報導

周董（右）和媽媽感情非常好。

周董學生時期的中分頭髮型模樣青澀。

周杰倫（周董）今（15日）推出新單曲〈不愛我就拉倒〉，他在MV中重現國中時期的中分髮型，他也分享當年穿著制服，坐在打檔摩托車上青澀模樣的照片。拍攝MV當天，周媽帶著自己做的滷雞腳、貢丸湯探班，為工作人員打氣，提到母子倆私下常交流美術、畫畫想法，以及對於當代藝術的心得，周媽謙虛說：「我對當代藝術的東西不是那麼了解，這方面杰倫比我還懂哦！」

周董日前在個人的IG預告新歌，隨即引發熱烈討論，歌迷更創造「不××就拉倒」等造詞，新歌未推出，歌名已成流行語。〈不愛我就拉倒〉是周董在馬不停蹄的工作行程中完成，隨時隨地都能創作的他，某天靈感一來，在演唱會結束後跟樂手老師借吉他，找彈頭到他房間一起寫詞，一個晚上就完成，除了錄製、混音，周董也特別抽出兩天執導MV。

新歌旋律雖然悲傷，但「哥練的胸肌，如果你還想靠，好膽你就麥造」等歌詞，仍保有周氏幽默；MV除了在棚內取景，周董5日一早還與工作人員出外景，邀來自己的健身教練浩克演出MV中情傷男主角。

昆凌店內取景

其中，浩克騎重機的帥氣鏡頭，就是周董坐在前方車上親自執導拍攝，且MV裡談情說愛的畫面，也是在他老婆昆凌經營的Machi Coffee店內取景。

(中國時報)