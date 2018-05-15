胡釋安試鏡不靠爸 成功率50％

胡瓜兒子胡釋安外型帥氣，正式出道拍戲。

友善列印
中國時報
報導

綜藝大哥胡瓜的帥兒胡釋安（安安）最近獻出戲劇處女秀，參與《20之後》正式出道。他14日與同劇演員江沂宸（本名江宜蓉）、鄭靚歆、葉慈毓、林孫煜豪合體受訪。首度面對媒體的安安說，去年7月退伍後自己上網找資料，爭取各種試鏡機會，被打槍機率大概50％，求職過程沒靠爸爸和姊姊小禎，「我不想麻煩他們，他們也很忙。」

安安為了演員夢，之前已上表演課，這次透過許傑輝引薦爭取到《20之後》的阿雄一角，他的憨厚古意幾乎就是阿雄本人。除了《20之後》，他之前也參與電影版《王牌教師麻辣出擊》演出。他不擔心被酸靠爸，表示平常心看待。至於之前照片曝光後被說像趙又廷，他開心地說：「趙又廷很帥啊，所以滿開心的。」

葉慈毓誇他EQ高

安安講話慢條斯理，與爸爸和姊姊的犀利風格南轅北轍，他說自己本來話就少。是否會跟姊姊吵架？他笑答：「姊姊直接一口氣就壓過我！」同劇演員們誇他樸實好相處，劇中搭檔葉慈毓稱讚他：「EQ高，被罵馬上可以調整過來，不太往情緒裡去。他不是把事情放在心上、是把心放在事情上的人！」

他透露爸爸偶爾會關心他的首演劇作表現，「他會問我有被導演罵嗎？只要我回答『有』，他就認為罵得好！」日前胡瓜還請人送了知名手工披薩和炸雞到劇組，為兒子打好人際關係。原本媽媽秀秀希望他走幕後，但他對幕前工作較有興趣，媽媽的態度也轉為支持，僅耳提面命要他「做好本分，不要做壞事」。

(中國時報)

第3度 孔劉6／24來台 傅天穎請兒免禮「只要愛我」

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。