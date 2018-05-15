胡釋安試鏡不靠爸 成功率50％

2018年05月15日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

綜藝大哥胡瓜的帥兒胡釋安（安安）最近獻出戲劇處女秀，參與《20之後》正式出道。他14日與同劇演員江沂宸（本名江宜蓉）、鄭靚歆、葉慈毓、林孫煜豪合體受訪。首度面對媒體的安安說，去年7月退伍後自己上網找資料，爭取各種試鏡機會，被打槍機率大概50％，求職過程沒靠爸爸和姊姊小禎，「我不想麻煩他們，他們也很忙。」

安安為了演員夢，之前已上表演課，這次透過許傑輝引薦爭取到《20之後》的阿雄一角，他的憨厚古意幾乎就是阿雄本人。除了《20之後》，他之前也參與電影版《王牌教師麻辣出擊》演出。他不擔心被酸靠爸，表示平常心看待。至於之前照片曝光後被說像趙又廷，他開心地說：「趙又廷很帥啊，所以滿開心的。」

葉慈毓誇他EQ高

安安講話慢條斯理，與爸爸和姊姊的犀利風格南轅北轍，他說自己本來話就少。是否會跟姊姊吵架？他笑答：「姊姊直接一口氣就壓過我！」同劇演員們誇他樸實好相處，劇中搭檔葉慈毓稱讚他：「EQ高，被罵馬上可以調整過來，不太往情緒裡去。他不是把事情放在心上、是把心放在事情上的人！」

他透露爸爸偶爾會關心他的首演劇作表現，「他會問我有被導演罵嗎？只要我回答『有』，他就認為罵得好！」日前胡瓜還請人送了知名手工披薩和炸雞到劇組，為兒子打好人際關係。原本媽媽秀秀希望他走幕後，但他對幕前工作較有興趣，媽媽的態度也轉為支持，僅耳提面命要他「做好本分，不要做壞事」。

(中國時報)