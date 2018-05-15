2018年05月15日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

陳喬恩

明道（左）和陳喬恩當年在《王子變青蛙》的外型都還很青澀。（資料照片）

《市長夫人的秘密》昨釋出最新電影花絮，明道在片場梳化間和陳喬恩一見面給彼此一個大擁抱，脫口而出：「我遠遠地就聞到妳的香味了！」可見兩人私下交情深厚。明道受訪時多次提到和陳喬恩間的合作默契絕佳，但他也語出驚人自爆：「其實以前有很長一段時間，我跟喬恩雖然在拍戲時愛得死去活來，但只要導演一喊卡，我們私底下一句話也不會說。」

明道認為演員之間是用演戲來對話，而他與陳喬恩因認識彼此多年，早已建立和諧的對戲默契，工作起來十分愉悅，他更透露雖然2人多年感情，仍常會因為一些簡單的事而感動：「舉例來說，有時候她感到很累或心情不好的時候，會傳訊息給我，我看到之後也會第一時間就回覆她，我很清楚知道她看到我回覆的訊息後心情就會好多了。」

明道和陳喬恩在13年前偶像劇《王子變青蛙》中飾演樂觀開朗的「天瑜」與失去記憶的「茼蒿」，導演連奕琦更將劇中知名台詞放進《市長夫人》裡：「緊要關頭不放棄，絕望就會變成希望！」

暌違13年銀幕合體

久違13年後又在銀幕前合體飾演市長夫人以及正邪難辨的特務機要，再度讓觀眾見識到他們可貴的多年友誼以及合作默契。電影全台上映中。

(中國時報)