2018年05月15日 04:11 中國時報 專訪林彥君

白冰冰（右）和媽媽曾一起上唱歌節目。（資料照片）

白冰冰回憶和家人相處過往，忍不住掉淚。（蘇蔓攝）

第二屆旺旺孝親獎

62歲的白冰冰家中有10個兄弟姊妹，家中排行老三，她接受「第二屆旺旺孝親獎」活動專訪表示，從小家境貧窮，媽媽因長期受經濟壓力，把她當出氣筒，「媽媽以前總是虐待我，把我打得滿身是傷。」她恨過媽媽，也曾懷疑「我一定不是她親生的」，她在青春期卻從不叛逆，雖多次留下紙條離家出走，但每次都沒有蹺家成功，「我留紙條寫下『我再也不吃你家的臭米，我要出去奮鬥』，但沒走多遠就反悔，趕緊回家把信撕掉。」

「孝順，就是在外不做讓父母擔心的事情，並且照顧父母的起居，讓父母吃穿無虞。」她相信因果循環，無悔地對父母付出，未來一定會得到福報。她的爸爸已離世，96歲的媽媽在4月11日因病逝世，5月6日家屬低調舉行告別式為母親送行，「我沒有遺憾，我盡到女兒的孝道，父母在世時將他們看顧到老，身後事也辦得圓滿。」

合照獨留悲傷

白冰冰痛失家中唯一陪伴，面對母親離世仍表現堅強，對工作也相當敬業，認為「演藝人員應把悲傷留給自己，將娛樂帶給大眾。」白媽媽上月11日凌晨離世，但她當天早上仍照常錄影，沒有透露給身邊的工作夥伴，她把悲痛作為工作上的助力，「在傷痛中，化悲憤為力量，對工作要有更多的期許。」

她拿出一張合照，照片上有她與爸爸、媽媽及女兒白曉燕，感嘆照片上只剩下自己：「凝望相片中的每一個人，曾經是這麼歡喜、快樂、美好，如今三個人已經在天上相聚了，獨留我在世間繼續努力。」她自認不習慣向家人表達關愛，即使和媽媽同住逾40年，也從未跟媽媽表達愛意，「媽媽對我不好，我突然跟她說『我愛你』，她可能會被我嚇到。」

雖然母女關係不好，她卻是媽媽最依賴的人，白冰冰非常孝順媽媽，她會定期帶媽媽出遊，吃美食，她曾因為不忍讓媽媽穿破舊的衣服，添購新衣給媽媽穿，未料媽媽把新買的衣服丟入垃圾桶，儘管如此也改變不了她對媽媽付出，白媽媽晚年不良於行，都坐在椅子上，她幫媽媽夾菜、倒水，親自餵媽媽吃飯。

上月她發現媽媽身體機能逐漸不佳，原以為是老年退化，送醫後住進加護病房，「每天不斷地在急救，看著媽媽受苦，同時也折磨我的內心。」她哽咽表示，從小雖然不受媽媽疼愛，但看到媽媽身體衰弱，「我開始恐慌，我已經沒有爸爸跟女兒，媽媽走了就剩我一個人，我不能沒有媽媽。」

入院12天永別

醫治過程中一度以為媽媽病情好轉，還轉往普通病房，「結果是迴光返照，媽媽逐漸不吃不喝，只有排泄，連呼吸都很費力，她在清空自己，不想再待下去了。」她因擔心媽媽病況而失眠，到佛堂向佛祖祈求媽媽平安：「佛祖，無論如何一定要救她。」她表示，當下崩潰痛哭，同時對媽媽過去所有的抱怨跟不滿也瞬間消失。

有一天，她回家盥洗，媽媽病況急轉直下，她接到通知趕回醫院，「我抱著媽媽，告訴她：『阿母免驚，現在不會痛了。』媽媽從有溫度慢慢變冰冷，臉色從紅潤轉為蒼白，原本個性強悍的媽媽，表情也漸漸轉為慈祥。」她心疼媽媽受病痛折磨，「那幾天，對媽媽來說就像人間煉獄。」距離送媽媽進醫院到她嚥下最後一口氣，過程只有12天。

(中國時報)