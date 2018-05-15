HYDE撩台粉 自爆房號666

HYDE昨晚一身黑西裝亮相，配上現場布置相當有個人風格。（盧禕祺攝）

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中國時報
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日本搖滾天團「L’Arc～en～Ciel」彩虹樂團主唱HYDE，14日在台北國際會議中心開唱，現場布置22盞蠟燭燈，跟1支從日本空運來台的造型路燈，開演前全場靜默，凸顯演唱會主題「黑彌撒」風格，HYDE戴墨鏡，一身黑西裝緩步進場。

HYDE以不插電形式融合古典風，重新詮釋自己的音樂，唱完〈WHITE SONG〉、〈SECRET LETTERS〉後，一開口就講台語「你好」，接著用中文說：「想我嗎？歡迎來到黑彌撒，我是HYDE。」要樂迷們放鬆享受表演。

2500張票完售

HYDE中場唱完〈SHALLOW SLEEP〉，突然深吸一口氣，用英文說：「我以為自己個唱才10年，原來已經15年了。」感嘆沒有樂團，自己一人也唱了好幾年，對台下樂迷們說：「你們都是我的朋友。」

HYDE還用中文讚樂迷「大家好漂亮」，也實現承諾說出練習一整晚、大家最期待聽到的台語：「要來我房間嗎？」他還逗弄說：「大家都來的話不行哦，很想來對吧？房號是666。」現場尖叫聲不斷，更有粉絲狂喊：「See you tonight！」

即使演唱會辦在周一，2500張票仍完售，HYDE送上福利，表演前先跟購買VIP票的樂迷擊掌、拍團體照，樂迷們也準備布條，讓大家簽名作為應援和留念。

(中國時報)

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