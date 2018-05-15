2018年05月15日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

PANDORA SHINE系列女王蜂愛心吊墜，2180元。（PANDORA提供）

PANDORA SHINE系列鏤空蜂巢鋯石寬版戒指，6380元。（PANDORA提供）

PANDORA SHINE系列鏤空蜂巢心形鋯石串飾，3380元。（PANDORA提供）

PANDORA SHINE系列女王蜂琺瑯鋯石吊墜，3380元。（PANDORA提供）

即將自俄羅斯學成歸國的温貞菱，戲裡戲外均有所成長，督促自己要隨時活得深刻的她，於鏡頭前綻放出自信樣貌，戴PANDORA SHINE系列項鍊7680元、手鏈5580元起、串飾1980元起、戒指2580元起、耳環2980元，搭配MSGM蕾絲洋裝。（JOJ PHOTO攝）

就要從俄羅斯學成歸國的女星温貞菱，即將再度返回演員崗位，日前趁著她短暫返台的機會，特為本報拍攝時尚專題。面對這趟為期近一年的旅程，她認為是非常正確的決定，「我是一個沒有那麼適合一直拍片的人，（不管是）不間斷或同時拍兩部戲，我都需要時間去沉澱、學習。」

工作與生活都認真過

她曾在雜誌專欄寫到：「演員離不開生活，也必須離開，去一場無懼的冒險。」宛若温貞菱口中，事情都有一體兩面的道理一般，6月中將開播的公視新戲《奇蹟的女兒》中，她所扮演的女工陳雨鵑，也是在用力揮灑正義感幫助別人的同時，卻往往一直在傷害身邊的人。而面對如此峰迴路轉的人生，她選擇無論角色、生活都要過得深刻，像是為女工角色所曬黑的皮膚，抑或是張著嘴享受莫斯科綿綿細雪的味道。

一直都很喜歡托爾斯泰的她，選了一句大文豪的箴言給現階段的自己：「人類被賦予了一種工作，那就是精神的成長。」縱使有時人的狀態很難以去界定，但對温貞菱而言，只要盡可能把自己歸零，回歸對事物的好奇心，就會感到豁然開朗，「不斷歸零，一直重覆來過，不管什麼樣的樣子我都會想挑戰。」

金黃色配飾耀眼

鏡頭前，她戴上PANDORA最新SHINE系列配件，讓以925銀為基底再鍍上18K金的墜飾、手環，綻放出自信的光芒。而融入蜜蜂、蜂巢等大自然元素的設計，在象徵了自信的女性力量外，更把生命中各種身分轉換中所遇的困境，化為金黃色的甜蜜滋養，璀璨耀眼。

(中國時報)