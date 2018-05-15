佳士得預展 拍品逾38億元

2018年05月15日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

台積電董事長夫人張淑芬捐贈義賣的畫作《大地山嵐》。（粘耿豪攝）

佳士得香港春拍珠寶類的領拍作品是主石重達8.1克拉的藍鑽項鍊，起拍價1.45港幣（約5.6億台幣）。（佳士得提供）

清乾隆的《鬥彩加粉彩暗八仙纏枝蓮紋天球瓶》是今年佳士得香港春拍的領拍之作。（佳士得提供）

Richard Mille鑲鑽陀飛輪《Perini Navi Cup》RM014腕表，起拍價360萬港幣（約1380萬台幣）。（佳士得提供）

百達翡麗琺瑯表盤三問表，起拍價220萬港幣（約850萬台幣）。（佳士得提供）

佳士得香港春拍台北預展向來是台北社交圈的盛事，日前在萬豪酒店登場，展出逾38億台幣的拍品。京倫總裁夫人胡白玫親自展示總價逾10億的珠寶腕表和愛馬仕皮包，貴氣逼人。

收藏也能投資理財

胡白玫收藏珠寶和藝術品累積數10年經驗，曾搶標一只江詩丹頓珠寶表，迄今價格已翻3倍，認為拍賣會是相當好的投資理財管道，「逛拍賣會，可以學到很多東西！」她建議年輕人應常到拍賣會逛一逛，不一定要買，看看名畫，把玩珠寶、腕表，聽聽專家的市場分析，可以提升自己的藝術鑑賞力和時尚品味。

胡白玫笑說，以前她參加拍賣會競標時總是勢在必得，不斷舉牌非得買到手不可，但現在比較理性，會冷靜下來想清楚，今年她已鎖定幾件珠寶和名畫下手，但她不願透露細節，「我怕有人會來競標，還是不說的好！」

台積電董事長夫人張淑芬熱愛藝術，也是知名慈善家，這回捐出她的畫作《大地山嵐》在佳士得春拍會義賣。佳士得亞洲藝術部主席石俊生（Jonathan Stone）指出，這是張淑芬首度與佳士得拍賣會合作，尤其日前佳士得才在紐約舉辦《佩吉及大衛洛克菲勒夫婦珍藏》慈善拍賣會，因此特別有意義。

乾隆瓶是春拍焦點

佳士得香港春拍將自5月25日至30日在香港會議展覽中心登場，今年的領拍之作是一只清乾隆的《鬥彩加粉彩暗八仙纏枝蓮紋天球瓶》，為美國費布克美術館（Philbrook Museum）收藏，美術館為籌備購藏基金才忍痛釋出，因此十分難得，起拍價為910萬美金（約2億7000萬台幣），將是春拍的話題焦點。

珠寶腕表也有不少佳作，除了最高價的8.1克拉藍鑽項鍊外，源自洛克菲勒家族的天然珍珠項鍊、Richard Mille鑲鑽陀飛輪《Perini Navi Cup》RM014腕表、百達翡麗琺瑯三問表等，都是難得一見的珍寶。

(中國時報)