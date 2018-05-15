FAURE LE PAGE鳴槍進駐A4

2018年05月15日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

FAURE LE PAGE創意總監Augustin de Buffevent先生。（粘耿豪攝）

FAURE LE PAGE台北獨賣款Deer Love徽章，2200元。（FAURE LE PAGE提供）

FAURE LE PAGE Coup d’Etat盛情手榴彈手提包系列，4萬9700元。（FAURE LE PAGE提供）

創立於1717年的法國精品配件品牌FAURE LE PAGE，日前正式宣布進駐台北新光三越A4館，並開出全球第4家，亦是坪數面積最大之專門店。

這個歷史悠久的品牌，以皇室御用武器鍛造師之身分起家，曾參與法國大革命等歷史事件，而在一次世界大戰結束後，則因應時代洪流轉型，專注於包款、配件製造上。如今，在幾經轉手後，世代傳承的龍鱗紋搖身一變，成為標誌性的帆布印花，低調且耐用的奢華質地，吸引妮琪希爾頓Nicky Hilton等時尚名人搶背。

FAURE LE PAGE品牌創意總監Augustin de Buffevent出席開幕活動，言談中透露出對台灣成熟精品市場的信心，品牌也將軍火庫歷史背景化為「愛情如戰場」的當代思維，以「淑女手槍」、「盛情手榴彈」等圖樣為基礎，打造出極具誘惑感的魅力武器。延續品牌對數字「7」的宿命，採取需7道工法始能完成之里昂古法人工印刷龍鱗紋帆布，並運用戰神黃、巴黎藍等7種色調，令包款洋溢幸運光輝。為慶祝台北店開幕，品牌亦推出獨賣款Deer Love徽章及可提前預購尚未上市之肩背小包的機會，號召消費者們透過精湛工藝武裝個人魅力。

(中國時報)