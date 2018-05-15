Dyson專業吹風機

Dyson Supersonic專業版吹風機即日起發售，僅限商用，1萬4600元。（Dyson提供）

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中國時報
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京站的名昱家電TESCOM日本製膠原蛋白吹風機，原價4990元，現特價3990元。（京站提供）
台中廣三SOGO的飛利浦SPA按摩負離子專業護髮吹風機，原價3500元，特價999元。（廣三SOGO提供）

Dyson的Supersonic吹風機去年是銷量業績上的冠軍，昨（14日）品牌再攻陷專業市場，請來紐約知名髮型師Jon Reyman，在活動現場示範以全新的Supersonic專業版吹風機打造時尚造型，而各百貨業者也持續祭出相關優惠。

Dyson Supersonic專業版吹風機延續科技達到護髮的追求，以V9數位馬達與專利的Air Amplifier氣流倍增技術結合運作，正是以放大3倍的噴出空氣量，將水分快速從頭髮表面吹乾，更有智能溫控系統以保持氣流溫度永遠不高於150度，且為了專業人士更將機身設計得更輕巧，還有升級的造型沙龍吹嘴，邊緣不易過熱之餘，也讓造型師更方便吹整。

而除了專業的吹風機以外，單價較低、功能特別的吹風機也深得消費者的心，像ghd就曾在統一時代百貨的快閃期間，達到一天銷破百支的紀錄，而TESCOM的吹風機就是Global Mall的低價銷售冠王，在京站的母親節檔期更熱銷60支，另外飛利浦現特價999元的SPA按摩負離子專業護髮吹風機，也在台中廣三SOGO創月銷40支的好成績，消費者可按個人喜好及可負擔價位入手喜歡的吹風機。

(中國時報)

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