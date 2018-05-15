量販超市限期優惠 報稅季不薪酸

2018年05月15日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

全聯夏季預購，Honey Ware富士琺瑯雙耳琺瑯深鍋22cm（附蓋/熱情紅），市價3980元，扣200點+920元、扣1000點+720元換購。（全聯提供）

全聯夏季預購，SodaStream Jet氣泡水機，市價3400元，扣300點+2680元換購，現省720元。（全聯提供）

家樂福年中出清，SAMSUNG UA49M5500A LED電視，原價2萬6900元，特價1萬7900元。（家樂福提供）

愛買TOSHIBA 14KG變頻洗衣機AW-DG14WAG，獲得2018年最新金級省水標章，比一般洗衣機省42％用水量，原價2萬4900元、特價2萬900元。（愛買提供）

報稅季讓人荷包瘦，量販、超市針對家電及家用品推限期優惠，減少消費者壓力。家樂福家電年中出清4折起、愛買推滿5000元現折500元，全聯則是夏季預購涼夏家電、首次合作的日本知名琺瑯餐廚品牌Honey Ware富士琺瑯系列，扣點數加價換購2折起。

愛買大家電滿額三重送

家樂福年年爆棚的聯合家電出清特賣會，從去年全台6家店擴大到10家，18日至20日在內湖店、新店店等店舉辦；人氣品牌包括國際牌、宏碁、華碩、飛利浦、三星、LG、dyson、象印、惠而浦等，涵蓋冷氣、冰箱、洗衣機、微波爐、掃地機器人、平板、筆電、LED液晶顯示器等超過500種品項、近7500支商品，4折起售完為止，適合學生和上班族搶好康。

愛買22日前攜手8大銀行、HAPPY GO卡推出空調、冰箱、洗衣機、電視等大家電滿額三重送，包括超過1200項大家電滿5000元現折500元，折扣累積無上限；HAPPY GO卡友折後滿5000元送200元十足抵用現金折價券；8大指定銀行大家電單筆刷滿5000元再送250元現金折價券，買滿5500元最高回饋950元，是歷年來針對大家電回饋最多的活動。

期間購買愛買任一款冷氣，送全台14家影城貴賓電影招待券，冷氣單筆滿5萬元送漢來海港餐廳、凱薩大飯店等12間餐廳精緻自助百匯午、晚餐招待券；冷氣單筆消費滿額最高送宜蘭礁溪寒沐酒店、桃園大溪笠復威斯汀、南投日月潭雲品溫泉酒店、墾丁凱薩飯店4選1頂級度假飯店平日住宿一晚招待券，最高價值1萬9800元。

全聯琺瑯鍋市價2折起

全聯從去年起針對近900萬名會員每季推出預購商品，供福利卡會員用點數加價換購，至今每檔業績皆超過千萬元。即日起至8月19日夏季預購的DC節能風扇、酷涼水冷扇、氣泡水機、空氣清淨機、果汁機、藍光熱力除毛儀等涼夏家電，看世足賽必備的高畫質大尺寸等86項商品3折起。會員獨享的日本Honey Ware富士琺瑯鍋11款商品，8月2日前扣200點，可用約市價2折起加價購。

(中國時報)