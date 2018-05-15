2018年05月15日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

氣溫不斷高升，清涼啤酒搭配各式滷味，暢快又消暑氣。（7-11提供）

萊爾富北海道網走啤酒-流冰，330ml，199元。（萊爾富提供）

全家蒜香綜合滷味，89元。（全家提供）

全家黑胡椒毛豆，28元。（全家提供）

7-11日本ASTER和歌山水蜜桃氣泡酒，任選3件85折優惠。（7-11提供）

萊爾富真露-葡萄柚氣泡酒，350ml，59元。（萊爾富提供）

氣溫不斷高升，一瓶清涼啤酒，搭配各式滷味，暢快又消暑氣，成為消夜混搭首選之一。據超商業者觀察，全台啤酒市場規模達269億元，6月至8月是最高峰期，占啤酒年度業績近35％；加上全台滷味小菜市場，規模也突破百億，且多集中在下午5點至凌晨時段，愈晚銷售愈好，成就「滷味×啤酒」混搭潮。

萊爾富表示，啤酒類以台灣啤酒、台灣金牌啤酒、麒麟Bar最為暢銷；滷味則以香滷雞胗、唰嘴滷什錦，與麻辣米血最廣受喜愛。萊爾富除獨家引進韓國知名燒酒品牌「JINRO真露-葡萄柚氣泡酒」外，更將於5月23日起至6月19日止，獨家限量引進來自北海道的「網走」啤酒，199元，任選2件85折。

7-11水果調酒銷售佳，即日起至5月22日推出「春酒賞」，獨家導入「韓國MIXXTAIL ICE雞尾酒」、「日本ASTER和歌山水蜜桃氣泡酒」等，任選3件85折優惠。並新推出「港式蠔油鳳爪」，為港式飲茶必點美食，蠔油帶甜尾韻，以豆瓣醬爆炒香，適合當作下酒菜。

全家導入超商獨家「CHOYA蝶矢氣泡梅酒」，呈現梅酒與蘇打的完美平衡，89元。而「捷克皮爾森歐克啤酒」為去年全家熱銷款，也是全球第一款金黃色啤酒，79元。全家觀察周五到周日為下酒菜的銷售高峰，且通常會購買2～3樣，推薦經典鍋貼、香蒜排骨酥、毛豆的混搭。

飲酒過量 有害健康

(中國時報)