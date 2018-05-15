不枉此生──說李敖2

2018年05月15日 04:11 中國時報 江青

王小屯。（江青提供）

一九八九年江青舞姿。（本報資料照）

一九七○年夏天我婚變，倉惶之下「逃」離台灣，沒有跟任何人道別。

一九八九年，在十九年之後我又回到了闊別的台灣，在國家大劇院作獨舞演出。演出結束後，我去李敖家敘舊，在他家廚房餐桌上，我們回憶起以前共同做過的許多「傻」事，也談及往年朋友們之間的恩恩怨怨。李敖入獄、出獄；結婚、離婚，都是我在台灣缺席的那十九年間。十九年前我離開港台影劇圈，在美國也是一切由零開始，朋友久別重逢細細數來，人生旅程中的甜酸苦辣、驚濤駭浪我們都經歷過了，往事如煙噓唏不已。

離開前，李敖送給我新近出的書《李敖自傳與回憶》，並即興在書上題了首詩：「且作神仙舞 願為流俗輕 曲終人不見 江上一峰青」。

一九八九年之後，我去了台灣很多次，無論探友訪勝、參加影展、演出、出版新書，每次都會找機會跟李敖見面，他快人快語，跟他談話痛快、愉快。他是一個真實的人，沒有包袱也不虛矯，雖然有時喜歡故弄玄虛和借題發揮。這幾次的見面，至今記憶猶新，現記下。

九十年初期我們會面，那一次我居然想起那套二十多年前購買的書，於是向他「討貨」，不料李敖突然哈哈捧腹大笑，眼淚都快笑出來了：「啊──妳怎麼還沒有轉過彎來，還是那麼善良、一根筋到底啊？」「你什麼意思？」說了半天我才恍然大悟，原來那筆買書錢是我前夫欠下他的賭債，「原來當年你們狼狽為奸騙我？」李敖一面喊罪過給我賠禮道歉，一面馬上要了我的地址，要給我寄上。然後說：「我是給妳賠禮道歉在先，不信妳看有書為證。」於是他翻開《李敖回憶錄》，書中如是寫：

「有一次大家在劉維斌（演員）家賭錢，賭到天亮時，來了電話，劉家昌說：『一定是我老婆來查勤了，千萬別承認！』劉維斌拿起電話，果然是江青打來的，劉維斌立刻把賭台上的生龍活虎氣概，收斂得一乾二淨，反倒裝出被電話吵醒的模樣，語調遲鈍，慢慢而繼續地說：『……不在啊……沒有啊……我昨晚拍片，今早四點才上床啊……』我們大家屏息靜坐，不敢出聲。事後哄笑不已，深嘆劉維斌演技精絕。二十年後江青來台，到我家拜訪我，我甚感慚愧，我覺得她與劉家昌婚姻的失敗，我們這些當年的酒肉朋友不無責任。」

九十年中期，李敖約我去吃飯，他一家四口都來了。知道他為了保護家人的安全，很少讓妻小「拋頭露面」，因為他事先沒有講明，我頗感意外。只見李敖牽著兒子的手，高、亮麗的太太懷中抱著女兒，沒等坐下，李敖第一句話竟是：「你看我太太腿漂亮罷？她穿著短褲在汽車站，我遠遠看到這美長腿，就追了上去……」不讓李敖講下去，他太太說：「我是王小屯。」落落大方的自我介紹。「是我太太，丈母娘比我還小。」李敖忙接口，我伸出手給王小屯：「幸會！」「你怎麼還那樣胡說八道，在小孩面前不要亂講。」王小屯柔聲說。「小青知道我脾氣，沒有關係的。」李敖嘻皮笑臉辯解。

這是我第一次見王小屯，但那次的聚會印象深刻，在李敖口中王小屯除了美腿打一百分外，當媽媽也打一百分。見他們夫婦恩愛，飯桌上王小屯悉心照顧孩子母愛氾濫，李敖看在眼裡也是一副心滿意足的神態，我著實替老朋友慶幸。

這以後，我沒有機會再見溫柔而又聰慧的王小屯，希望她和子女多多保重，節哀順變！

九十年代末期，一次跟李敖見面，閒談之間他打聽諾貝爾文學獎的提名要素，我將所知道的一些規定：如何可以獲得提名，誰有資格提名等，一一如實相告。最後告訴他，我在瑞典的老友陳邁平（筆名萬之，《今天》雜誌創刊人之一），最清楚程序和熟悉要領，每年都會在香港《明報月刊》上寫一些介紹諾貝爾文學獎的文章，有機會我可以介紹你們認識。

過了一陣子，稱是李敖忠實信徒的黃宏成先生到瑞典斯德哥爾摩來找我和邁平，並寄送了精裝版《李敖大全集》。在邁平看來，送書是敲門磚，估計李敖是想以獲得諾貝爾文學獎提名，為他將要出版的新書和做的事作賣點和宣傳。

一九九九年秋天，邁平和太太瑞典漢學家安娜去台北，斯德哥爾摩大學和淡江大學有交流項目，我提早向李敖通風報信，李敖抓緊時機很正式的宴請了邁平、安娜夫婦，聚餐時他們向李敖表示：首先需要把作品翻譯成外文才能讓瑞典文學院了解他，於是李敖正式委託他們夫婦幫助翻譯出版。至於被問到：如何才能知道並且證明被提名？回答簡明：一封簽名回執掛號信即可證明。

當然，我知道才情縱橫聰明絕頂的李敖是詭計多端、從不會謙虛的人，對後來宣傳得轟轟烈烈、炒作得沸沸揚揚的「李敖被提名諾貝爾文學獎」事件，我當然一點也不會感到意外，因為清楚內情。此事有點像一幕「荒誕劇」，我和邁平談及此事時，兩人不免「偷笑」。

二○○一年我去台北，李敖約我在餐廳小聚。一入座他就問：「聽說妳跟高行健得諾貝爾文學獎有關係？」「不可能，誰說的？」「我有小道消息。」非常肯定的語氣。於是我就把八十年代跟行健認識，以及在他出國前委約他寫《聲聲慢變奏》和《冥城》兩個劇的細節告訴他，並坦言，我認識行健遠在馬悅然之前，一直對他的作品讚揚不已，然，我跟馬悅然在瑞典也相識多年，行健來瑞典在我家作客，我也請了悅然夫婦作陪，但表演藝術界和文學界風馬牛不相干，「你不要胡扯。」

記得行健二○○○年得諾貝爾文學獎是爆大冷門，媒體朋友遠在港、台給我打長途，中國駐瑞典大使館也給我打電話，各路人馬急於打聽：高行健是何方神聖？有哪些作品？我馬上趕寫了篇「自由在他心中」，寄給老資格的老朋友董橋先生，獻給讀者。

猜想李敖大概也看到了這篇文章罷，談話中向我透露了他有問鼎諾貝爾文學獎的心思。此後他寄了小說《北京法源寺》和《上山．下山．愛》給我和邁平，安娜也翻譯好了瑞典文版《李敖的自傳與回憶》，但基於當時瑞典出版社沒有興趣，所以一直沒有機會出版。（待續）

(中國時報)