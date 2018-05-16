政治豪賭 民進黨自提台北市長

首都之戰，民進黨與柯文哲是否合作？今天拍板。（陳信翰攝）

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中國時報
／台北報導

民進黨年底首都之戰，與台北市長柯文哲是合作？還是分道揚鑣？選對會今天拍板。據了解，黨主席蔡英文總統13日召集選對會幹部了解徵詢基層狀況後，已有初步方向，自提人選幾成定局。

柯直言 不禮讓我難道禮讓丁
「兩岸一家親」之外 柯P還一句話惹怒綠營不禮讓
民進黨不禮讓柯P釀外溢效應？這些縣市恐翻盤

民進黨今上午11時召開選對會，選對會就上周徵詢各方看法後的相關意見、支持者情緒及外溢效益等提出報告，並聽取各成員意見，將以共識決方式，決定台北市長提名方案。

禮讓柯P 綠營壓力鍋快炸了

民進黨年底台北市長布局策略今天揭曉，近來基層對自提人選的籲求如壓力鍋隨時會炸裂，但黨內對於最後是禮讓柯P或自提人選，不到最後關頭，沒人敢斷定，緊張到不少人私下想開賭盤。

民進黨選對會最先徵詢有意參選者立委姚文智、前副總統呂秀蓮及前台南縣長蘇煥智，3人均表示堅定參選意願；上周陸續徵詢台北市里長、執評委、市議員及市議員參選人，徵詢里長等意見時，自提或禮讓意見55波，但隔天徵詢市議員時，卻幾乎一面倒支持自提人選。

逐鹿首都 呂、蘇、姚當仁不讓

黨政人士指出，柯文哲雖然因「兩岸一家親」論點，在接受專訪時說「歹勢」，被認為是為了深綠選票「折腰」，但事後，市府又緊急發聲明解釋，結果愈描愈黑，兩邊都得罪，柯文哲目前狀況，已是騎虎難下，民進黨若還跟柯文哲談合作，就驗證柯自己說的，「白痴的決定！」

柯文哲昨天被問到，如果民進黨不禮讓，台北市將形成「三強鼎立」；他笑稱，「說明民進黨跟國民黨終於有共同的目標」；黨政人士聽了直搖頭，「話都說成這樣，就知道沒有合作空間了。

柯笑稱 兩黨終於有共同目標

黨政人士分析，柯文哲說，2020支持蔡英文選總統；這句話不講還好，這樣一說，若民進黨還禮讓，不就坐實總統為了個人私利，和柯條件交換？此外，從近期各界民調來看，原本一路領先的柯文哲，現與國民黨參選人丁守中比起來，不是打平就是輸掉，也顯示柯文哲已無優勢、籌碼可和民進黨談合作。

黨政人士也強調，總統雖然遲遲不鬆口是否禮讓柯，但總統最近一再公開強調，選擇台北市長人選要注意一件事情，必須有利民進黨在中央很多重要計畫。而柯文哲對民進黨中央政策的炮火，往往比國民黨還猛烈，「我認為，總統這一點，已經暗示得非常明顯了。」

(中國時報)

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