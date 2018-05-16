搶救南部觀光 每人每天補助500元

交通部觀光局宣布將補助5縣市旅行團，期振興南部觀光。圖為墾丁飯店遊戲體驗。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

交通部觀光局宣布，即日起推動南部旅遊補助，鼓勵旅行社組團前往台南、高雄、屏東、台東及澎湖5縣市旅遊。規定行程須納入國家風景區景點，旅遊期間為平日、2天1夜以上，且須住宿在上述縣市至少1晚，補助旅行業每人每日500元，以及一半交通費用，每團補助上限3萬元，澎湖縣最高5萬元，期限為一個半月。

旅行團行程 須納入國家風景區

交通部觀光局業務組長劉士銘說，這次補助措施主要是團體旅遊，預估將有4萬人包團，帶動2億元的觀光效益；接下來觀光局還會有自由行補助方案，目前正研議規畫中，優惠措施應會跟花蓮「3355」旅宿活動類似，將再另行公布。

昨日公布的南部5縣市旅遊獎勵措施，預算為4千萬元，一個縣市補助款為800萬元，台南、高雄、屏東、台東等4縣市旅遊補助即日起生效，期限到6月30日止；澎湖縣因配合舉辦海灣旅遊年會，10月1日起實施，至11月15日為止。5縣市補助款額度用完即截止。

南東高屏即日起生效 6月底止

根據觀光局統計，去年高雄市旅客有220萬人次，跟前年比少了78萬人次；屏東縣有183萬人次，少了74萬人次；台東縣為68萬，減少48萬人次；台南市旅客人次有48萬，比前年掉了快6萬人次；澎湖縣有1萬6千人次，跟去年相比僅多了1千多人次。

劉士銘表示，因新南向旅客集中北部，為提升旅客前往南部旅遊意願，在暑假來臨前，提出南部補助推動地方旅遊。旅行社須備妥出團證明憑證等文件，跟西拉雅、茂林、大鵬灣、澎湖及東海岸等5個國家風景區管理處申請。

澎湖10月實施 11月15日截止

補助旅行業分住宿每人每日500元，以及交通費用（遊覽車、船舶、火車、飛機等），其中台南、高雄、屏東及台東，補助二分之一，一天最高6千元；澎湖則分為機票和遊覽車，同樣補助二分之一，遊覽車部分最高補助4千元。南部四縣市每團補助上限為3萬元、澎湖縣每團最高補助5萬元，本島20人、離島10人以上即可成團申請。

(中國時報)

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