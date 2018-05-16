馬英九洩密 高院逆轉判有罪

2018年05月16日 04:10 中國時報 林偉信 、 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

前總統馬英九被訴洩密案，台北地院認為他的行為雖構成洩密罪，但引憲法認為是總統行使「院際調解權」，在阻卻違法下判他無罪。但高院審理後認為此案與院際調解無關，批評馬英九未能恪遵法紀，身為國家元首，顯然不足表率、自有可議，逆轉將他改判4月。這是馬卸任總統展開「司法人生」後，首宗被判有罪案件。全案仍可上訴。

高院宣判時，北檢檢察長辦公室一度傳出歡呼聲，事後澄清說，當時辦公室舉行專案會議，檢察官聽聞判決結果頗感驚訝，討論聲稍大聲，且北檢是以哀矜勿喜之心，尊重高院判決。

考量犯行 量刑4月

法務部長邱太三被問到馬英九、李登輝、陳水扁3任民選總統都涉刑案時說，這是「國家不幸」，他認為馬被判刑4月，量刑合理。

檢方指控，馬英九2013年8月31日將時任檢察總長黃世銘向他報告，關於立法院長王金平司法關說案的偵查報告，洩漏給行政院長江宜樺、總統府副祕書長羅智強，9月4日再教唆黃將報告交付江宜樺，涉犯刑法洩密罪、通訊保障及監察法等罪。

一審馬英九獲判無罪，北檢不服上訴，高院由資深庭長江振義、受命法官許文章、陪席法官潘翠雪組合議庭，其中江2010年曾獲律師團體評鑑為裁判品質最好的法官，去年回任高院庭長；潘翠雪曾參與審理阿扁國務機要費案，審理過兩位卸任總統。

認定無關院際調解

馬在二審仍辯稱是行使「院際調解權」，表示這是總統的憲政責任，總統面對司法關說案的憲政危機，難道是什麼都不應該做，只能回家睡大覺？反擊檢方是打稻草人，用不實的事來起訴他，堅稱無罪。

檢方則引台大國發所教授劉靜怡、法學院教授林明昕的法律意見書，認為關說案難認定屬於「憲法層次」的不同權力部門間產生爭議的事，不是立法與司法產生任何爭執，主張馬英九的洩密行為不適用行使總統的院際調解權。

高院認為，黃世銘所提報告無關五院相互職權行使爭議，且馬聽到報告後也知悉，內容可能涉及相關法律責任，應依循現行法制、職其所司，但馬電召江、羅到寓所，轉述通訊監察祕密等資料，不是為解決閣員政治問題，馬不能在沒有法律指示或授權下，以總統「行政特權」違反憲法對人權的保障。

法官批馬不足表率

合議庭表示，馬是法學博士且擔任過法務部長，竟洩漏偵查中資料，且犯後還藉詞行使院際調解權，考量犯行相較黃世銘輕微，依違反通保法等罪判刑4月。

馬除洩密案，北檢目前仍針對馬遭告發大巨蛋涉圖利遠雄、富邦併台北市銀行涉圖利、國發院土地開發涉圖利元利建設、三中案涉背信等4大案，將馬列他字案被告。馬英九自2016年7月1日迄今，北檢對馬遭告發的刑案，已簽結190件，不起訴4案，馬卸任近兩年來，官司纏身。

(中國時報)