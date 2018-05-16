黃世銘關鍵證詞 拖下馬英九

民進黨立法院黨團總召柯建銘籲馬認罪，留給憲政體制最後的尊嚴。 （姚志平攝）

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中國時報
／台北報導

2013年馬王政爭迄今餘波盪漾，前檢察總長黃世銘因洩密案被判刑，黯然請辭，由於他的證詞和直衝官邸報告的舉動，讓馬英九也被判刑，當年捲入風暴的人一一中箭落馬；只有永遠民進黨立院總召柯建銘屹立不搖，還在隊友黃帝穎律師神救援下，藉告發馬洩密，報了自訴馬被判無罪的一箭之仇。

柯建銘昨表示，4個月得易科罰金顯然「輕判」，但高院做出深具憲政意義之判決，馬終於為其毀憲亂政付出代價。柯引用《菜根譚》名句「弄權一時，淒涼萬古」，籲馬認罪，留下政治人物尊嚴，「利用卸任後時間，好好贖一贖毀憲亂政的罪孽。」

黃世銘被控關說案，一審在2014年將黃依違反通保法等罪判刑1年2月。高院審理時，女法官沈君玲麻辣提問，指黃為何在颱風夜急忙趕去向馬英九報告，並對細節不斷詢問，黃被逼急一度稱忘了，又說「跟總統報告完後，被指示向江宜樺報告」、「向江報告後才知道，原來江已被總統告知內容並擬定因應措施」。

由於黃點出馬英九已將偵查內容轉告江宜樺一事，這句話讓馬陷入官司，黃遭高院判刑1年3月定讞，馬當時是總統，享有刑事偵查豁免權，因此法官沈君玲未在判決書中告發馬英九，但已寫出黃世銘對馬不利證詞，「提醒」檢方應加以注意。

北檢據此在去年偵結後認定馬英九涉洩密等罪，將馬英九起訴，更造成馬被判刑的局面。

回顧這場風暴，幾乎所有關係人都已離開原職，王金平丟立院院長寶座，時任法務部長曾勇夫下台、高檢署檢察長陳守煌退休、高檢署檢察官林秀濤轉職，唯一沒受任何影響是柯建銘，難怪外界要說，關說司法的沒事，想辦的全出事。

(中國時報)

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