藍營同感憤怒 馬一定上訴

2018年05月16日 04:10 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

馬英九洩密案，高院昨改判有罪。馬英九表示，這是一個憲法訴訟，攸關總統職權行使，一定要釐清，「所以我一定會上訴」。他說，面對這樣重大的案子，如果回家睡大覺，才是不足以表率。立法院前院長、立委王金平則低調表示「尊重司法」。

面對二審判決逆轉，馬英九昨在出席一項活動時向媒體表示，這個判決跟先前3個相關判決的結果認定不同，所以這個問題必須要釐清；他強調，這是一宗憲法訴訟，爭取的不只是他個人權益，也包括中華民國未來總統的權限不應該受到限制，為釐清這個問題，一定會上訴。

至於判決書中提到「不足以為元首表率」的重話，馬英九回應，面對這樣的一個案子，如果回家睡大覺，這才叫做不足表率。有媒體詢問，監委陳師孟上任前宣示，要查辦審理馬案及「辦綠不辦藍」的法官，這是否已在法界造成寒蟬效應？馬英九認為社會自有公評。

國民黨對判決表示遺憾！文傳會主委李明賢表示，高院判決曲解法令、羞辱國家元首，無法令人信服，國民黨支持馬捍衛操守，對本案再上訴。

前行政院長江宜樺表示，看完判決，心中有一股難以形容憤怒與難過，也許想要入馬於罪的勢力最後能夠得逞，但最基本的是非曲直仍應留在人心。

他向馬英九喊話，就算將來會繼續碰到這種法官，但仍請馬勇敢上訴，不只是為了自己的清白，也是為了不死的人心！

國民黨副主席郝龍斌透過臉書嗆聲，「看到這樣的荒唐判決我既憤怒又感慨」！批這是欲加之罪，何患無辭！他指出，馬英九基於總統職責行使憲法賦予總統院際協調的職權，這何罪之有？難道元首治理國家的決策，都得先經過檢察官的核准同意

他不滿地表示，在民進黨執政下，監察院、大學校園都已淪陷在政治的黑手下，今天連法院都無法倖免，「孰可忍、孰不可忍！」他說，當法律不再是正義的最後一道防線，那捍衛正義的最後武器就只剩下選票。

總統府前副秘書長羅智強PO文，批照二審判決邏輯，台灣沒有一個總統能夠治國理國，總統經手的事，每一件都機密，只要他敢向總統府幕僚、行政院長諮詢，就得坐牢，「何其荒謬、何其可悲！」

(中國時報)