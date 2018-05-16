新聞透視－司法未定讞 檢方宜小心謹慎

2018年05月16日 04:10 中國時報 張孝義

引起馬王政爭的監聽洩密案，一審判馬英九無罪，北檢五大理由上訴，昨二審逆轉，馬判刑4月，北檢檢察長邢泰釗辦公室內竟傳出歡呼聲，洩密案關係人檢察官林秀濤更親向邢道謝，甚至說想要放鞭炮，法務部長邱太三還公開宣稱這是「國家不幸」，或許檢方為了判決結果翻轉而興奮，但這種太早的歡呼，難免引起外界「政治追殺」聯想。

林秀濤的「歡欣」或許情有可原，畢竟捲入司法關說案，家人都被監聽，還被調職，面對國家機器龐大的壓力，身心備受煎熬，馬的有罪判決，對她而言，是某種意義上的精神釋放。

但，北檢在爽什麼？雖然北檢事後改稱是討論聲音過大，否認歡呼，真相如何？心知肚明，況且，刑事訴訟法第2條開宗明義宣示，實施刑事訴訟程序的公務員，對被告有利及不利的情形一律注意，第154條第1項更明定「被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪」，這是無罪推定原則的普世價值，也始終是司法改革的核心。

尤其北檢手上還有不少馬英九的案件，每次開庭也和馬英九對槓，此次上訴獲得有罪判決的初勝，昨在檢察長辦公室的專案會議出現的聲音，不免令人懷疑是要斬馬的號角聲響起，再對照監委陳師孟要斬辦綠不辦藍的聲音，叫人憂心這些聲音會成為司法官的緊箍咒。

而法務部長邱太三，這位檢察系統大家長，說出「國家不幸」的政治語言論過於心直口快。首先是馬英九所涉洩密案還未判決定讞，仍有最高法院的救濟途徑，還是無罪推定下的被告，邱太三的「國家不幸」說，似乎顯得脫口而出。

再者，馬英九與陳水扁的犯罪行為南轅北轍，阿扁犯貪汙罪部分判刑定讞，保外就醫仍四處趴趴走參加公開活動卻沒事，馬英九被判刑立刻就是「國家不幸」，邱太三應再謹慎一些。

(中國時報)