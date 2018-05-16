攸關憲法爭議 馬案應交「大法庭」

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中國時報
／台北報導

馬英九被訴洩密案，一、二審因對總統「院際調解權」產生歧異見解，馬從無罪變有罪。法界人士認為，馬英九未來上訴最高法院，可用「法律原則重要性之爭議」為由，聲請提案交由大法庭審理，或由法官聲請釋憲。只是一、二審對憲法解釋差異太大，難謂司法沒有顏色。

本件洩密案只有一個爭點，即馬英九在處理黃世銘所告知的王金平與柯建銘所涉司法關說案時，他將偵查中的祕密轉告行政院長的行為，是否為憲法所規定的總統行使院際調解權，如果是自應無罪，但若不是，就有高院認定的違法事由。

那麼，總統在面臨何種狀況下，可行使憲法上的院際調解權？又檢察總長主動向總統報告，在事涉國會自治與司法獨立的爭議時，可否召集行政院長告知偵查案情？這已是憲法層次的法理爭議，不該由普通法院認定。

其中，在柯建銘所提自訴案，馬英九全身而退，合議庭就認為，行政院長由總統直接任命即可，坊間稱行政院院長為幕僚長，閣員如有違法亂紀，總統出面瞭解，併同行政院院長處理，以解決政治風暴、維持政局安定、維護國家利益，合於台灣近年來政治現象，與憲政體制不相違背。

但高院另一合議庭審理公訴案，卻作成不同見解。爭議在於憲法第44條規定，總統行使權限爭議處理權，處理院與院的爭執，關說案爭議當時，檢察官偵辦案件，是否受到行政權或立法權不當介入、干預？權力分立是否有遭破壞？進而產生院與院間的重大爭議，過去缺乏類似案例，而法律學者對此也有不同看法。

馬英九已決定提上訴爭清白，既然一、二審法官均認為此案涉及憲法議題，故而這項爭議，理所當然該提到大法官會議討論。

(中國時報)

新聞透視－司法未定讞 檢方宜小… 柯直言 不禮讓我難道禮讓丁

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