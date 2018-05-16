柯直言 不禮讓我難道禮讓丁

2018年05月16日 04:10 中國時報 吳堂靖 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

年底選戰逼近，台北市長一役民進黨是否自提人選今天揭曉，台北市長柯文哲昨天直言，「這很奇怪，不禮讓我難道禮讓丁守中？不懂民進黨的戰略邏輯！」身邊幕僚則分析，綠營僅先透露是否自提，但誰是最後出征的最強人選仍是未知數，留下無限想像空間。

若三強鼎立 成打擊目標

柯文哲昨天雖無公開行程，仍在上班途中大方談論選戰，外界預測民進黨若自提，恐成丁、柯、姚三強鼎立局面。柯文哲笑說：「民進黨跟國民黨，終於有共同的敵人，就是要打敗我。」

綠戰略邏輯 柯表示不解

若綠營真的自提人選怎麼辦？柯先以「無招勝有招，做好自己的事情」打模糊仗，後又忍不住質疑，「這很奇怪，民進黨不禮讓我，難道禮讓丁守中？不理解他們的戰略邏輯！」但他也坦言這次為了拚連任，十分辛苦。

幕僚表示，不管今天結果怎樣，柯文哲都是「走中道」，如果民進黨願意跟柯合作，柯是覺得沒問題，如同柯一直以來堅持「不為短期利益犧牲長期利益，不以個人利益犧牲眾人利益」的理念。

白綠不合作 藍坐收漁利

幕僚進一步分析，綠營一直說將派出最強人選應戰，自提人選也沒講是提黨內、還是黨外，在正式提名前，可能會以時間換取空間，先由黨內人士廝殺一輪後，再以二階段民調方式與柯一較高下，也藉此弭平化解基層不滿情緒，畢竟只有白綠合作，才能避免國民黨坐收漁利。

至於「兩岸一家親」道歉爭議發酵，丁守中民調更是首度超越柯。丁守中表示，民調高高低低，當參考就好，但2人確實已呈現「死亡交叉」，政治人物一旦誠信破產，就不值得信賴。

柯對此重申，兩岸論述基調沒改變，雙方要減少衝突、不要走向僵局，很討厭別人貼標籤，一邊是說「你沒有講兩岸一家親就是台獨」，另一邊則說「你沒有說明台灣價值就是共匪同路人」，這樣國家豈不成了一言堂？

(中國時報)