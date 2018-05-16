侯友宜籲蘇 別學洪耀福挑撥

2018年05月16日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌15日受訪指控「侯友宜曾說過不參選」、「新北市府行政不中立」，認為侯是替朱立倫選2020總統守地盤；侯友宜反批「不要學民進黨祕書長洪耀福極盡挑撥，老講那些『有空無榫』的話！」新北市議員參選人葉元之、江怡臻更同聲批蘇，「找總統府祕書長陳菊擔任競選總部主委，做賊喊捉賊！」

蘇貞昌昨在廣播訪問中表示，去年侯曾到辦公室探望他說了2點結論，第1個是侯最敬佩的長官是他，第2個則是侯友宜不會競選，即使要選也不一定會在新北市。

「參選到底是他自己做的決定，還是被趕鴨子上架呢？」蘇貞昌認為，侯是為將參選2020總統的朱立倫守地盤，朱立倫也因此傾市府資源、人力助選，局處首長跟區長，白天代打、晚上陪跑攤敬酒，質疑行政不中立。

但在主持人追問下，蘇承認陳菊因「朋友相挺」，答應擔任他的競選總部主委，卻辯稱府祕書長是特任官，陳菊工作繁重，會在公忙之餘來輔選，硬拗陳菊會「謹守分際」，話語前後矛盾。

侯友宜對此表示，參選只想為新北市打拚做事情，「和任何人都沒關係」，蘇老縣長是值得尊重的人，「不要學洪耀福極盡挑撥」、「不要老是講那些『有空無榫』的話！」

新北市府發言人張其強駁斥，蘇做過2任縣長，一定不會接受有人惡意扭曲或對市政建設視而不見，甚至忽視所有市府同仁的努力，蘇縣長應該要站出來捍衛市府，替市府說明事實、捍衛政策、駁斥不實，市府各局處首長會參加的活動，都是業務主管範圍，或是主辦單位邀請，不能因為選舉就限制、曲解局處平時的業務推動。

葉元之痛批，民進黨撲天蓋地卡管中閔、挺吳音寧，陳菊棄高雄不顧接任總統府祕書長，首要任務就是勸蘇貞昌選新北市長，現在更以府祕書長身分擔任蘇競選主委，「蘇有資格談行政中立嗎？」蘇選新北市長對民進黨而言是政治算計，根本不是為新北市民著想，「做賊喊捉賊」，臉皮厚到令人難以想像地步。

江怡臻也感嘆，民進黨新北市議會黨團總召李坤城呼籲行政中立，希望市長候選人用政策、願景爭取市民支持，蘇貞昌卻變成「蘇打綠」，打臉自己黨籍議員主張，「母雞還沒帶到小雞，恐怕已快要壓死小雞」。

(中國時報)