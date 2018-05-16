新聞透視－毀諾、行政不中立 蘇做賊喊捉賊

前行政院長蘇貞昌(資料照)

友善列印
中國時報

蘇貞昌指控侯友宜曾承諾不選新北市長、新北市府行政不中立，完全不提當年自己神明前發誓不選，更把總統府祕書長陳菊擔任競選主委的行政不中立淡化成「朋友相挺」，這種兩套標準根本就是「睜眼說瞎話」，到底誰說話不算話？到底是誰行政不中立？人在做天在看，昧著良心欺騙神明，難道不怕神明懲戒嗎？

蘇貞昌口才犀利、親和力十足，可說是民進黨最聰明的政治人物，但過度算計也成為最大罩門，2010年為卡住黨主席蔡英文布局，硬是在保安宮前宣布參選台北市長，更以捍衛民主機制為由，「不選第三次新北市長。」

如今，蘇貞昌為了選舉背棄神明前的承諾，誠信大打折扣，如果道歉後全力跑行程，一步一腳印或許可以重拾新北市民的認同，未料仍不改詭辯的律師性格，硬要攻擊對手自毀承諾、行政不中立，這不就是自取其辱嗎？

如果要說行政不中立，民進黨為了選舉堪稱是無人能敵，蘇貞昌當年台北縣長任內，對各村里長發放每個月5萬元的基層工作費，廣設托兒所、縣立完全中學，一鄉一特色的鄉鎮補助款，藉此綁樁、經營民進黨基層組織，把行政資源發揮到淋漓盡致。

2005年，羅文嘉代表民進黨參選台北縣長，羅既是當時陳水扁總統子弟兵，中央、地方又是民進黨執政，民進黨主席蘇貞昌、代理縣長林錫耀、行政院長謝長廷全力抬轎，要錢有錢、要人有人，建構出上下一條龍的「綠色黨國體制」。

任憑國民黨對手周錫瑋喊破喉嚨「行政不公」卻無人聞問，無論去哪裡都四處碰壁，若非後續民進黨爆發弊案，國民黨形勢大好，根本不可能勝選。

歷史是明鏡，蘇貞昌指控侯友宜自毀承諾、行政不公，對照當年的行徑，這不是莫大諷刺嗎？

(中國時報)

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