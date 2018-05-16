選情分析－除非菊賴上陣 恐含淚助柯

2018年05月16日 04:10 中國時報 崔慈悌

民進黨選對會今日若決定自提人選，並不意味柯文哲與綠營就無合作機會。選舉本身就是殺戮戰場，靠的是實力，如果民進黨提出的人選不夠強，為了避免台北市變藍天，就算綠營基層含淚兼吐血，也會選擇跟柯P合作。

本屆台北市長選舉，姚文智就曾在第1階段的黨內初選勝出，但在第2階段對比式民調，姚文智即落後柯文哲一大截，民進黨只有被迫選擇與柯P合作。

即使外界對此解讀為民進黨「禮讓」柯P，但事實上，民進黨只是選擇對自己最有利的棋局，台北市基本盤藍大於綠，當年民眾不滿國民黨執政，柯P不僅藍綠通吃，還能拿到絕大多數中間選民的選票，民進黨不想讓藍營人馬當選，只有與柯P合作。

對民進黨來說，年底台北市長選舉，局勢比本屆更凶險，台北市民當年不滿的是馬政府，現在不滿的卻是蔡政府，攻守易位，本屆選舉姚文智第2階段民調以懸殊票數敗給柯文哲，姚文智只能含淚退出，民進黨傾全黨之力成就柯文哲。

如今，台北市這一局，民進黨只有一個選擇，就是不能讓丁守中贏，如果民進黨自提的人選是賴清德、陳菊等大咖，拚盡全力也要抬轎到底，與柯P就難有合作空間。

但如果自提的是姚文智，為了不讓台北市變藍天，依民進黨精於算計的黨性，還是得再回頭和柯P合作，不是比照上回進行第二階段對比式民調，就是「檯面上推姚文智，檯面下讓柯文哲」。

從民調來看，儘管民進黨與柯P鬧僵，柯P在中間選民的選票大概都有3～4成，還能拿到游離的泛藍選票，綠營如果自推人選，不僅分散綠營選票，會助長丁守中聲勢，並造成綠營在其他縣市中間選民流失的外溢效果。

因此，黨中央料將邊走邊思維，如果藍營在台北市氣勢大起，就算會讓深綠基層支持者「吐血」，民進黨無論明裡還是暗裡，恐怕還是得含淚和柯P合作。

(中國時報)