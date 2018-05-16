與柯分手否 新北是關鍵

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中國時報
／台北報導

民進黨選對會針對台北市長人選布局策略今拍板，幾可確定將自提人選；據了解，黨內已經精算過了，對於新北市長的選情，至少可以保住基本盤，「民進黨不能讓雙北都失守」。

民進黨在今天敲定台北市長人選布局策略後，在台北市既無強將，新北市長參選人蘇貞昌將成為民進黨2018年底地方選戰唯一領頭羊。

由於雙北連動性強，日前民進黨選對會顧問邱義仁在選對會中指出，「台北新北選情互相連動，應該朝有利於新北市選情的方向規畫。」為了擔心影響新北市長選情，民進黨在台北市長這一局，可說是絞盡腦汁，精算再精算。黨內人士表示，「台北市已經不是自己人了，就不能讓新北市也失守，否則2020大選，民進黨不論誰來選，都會選得很辛苦。」

黨內人士指出，黨內有陣營私下做的民調顯示，台北市長若是自提人選，對新北市長參選人蘇貞昌的選情比較好，但如果禮讓台北市長柯文哲，蘇的支持度就會往下跌，原因是民進黨支持者表態率下降，變成隱性，甚至可能不去投票；既然要在台北市與新北市必須做選擇，只能選一個比較不會自傷方式。

黨政人士說，新北市是民進黨年底選舉主戰場，所以台北市要禮讓還是自提人選，都必須站在新北市的立場去衡量，而評估的結果，如果台北市沒提名自己人，翻臉的會是民進黨支持者，因為新北與台北市連動太大，勢必會影響蘇的選情，所以如果台北市的禮讓，沒有換來更好的效果，黨當然會以穩住基本盤為主。

(中國時報)

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