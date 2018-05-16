邱太三譙陳致中 沒資格批評

2018年05月16日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

前總統陳水扁屢屢挑戰保外就醫的「紅線」，並藉由「新勇哥物語」嘲諷時政，扁子陳致中還針對扁特赦問題，批評法務部長邱太三「不懂法律，沒有政治倫理，還要對總統下指導棋的閣員，令人不敢領教」。邱太三昨在廣播節目上回擊陳致中說，「以他的資歷跟我比，他可以比嗎？」並酸陳致中「最沒資格批評我」。

對於邱太三的說法，陳致中回應他是對事不對人，其他不願再回應。

直言陳的資歷怎跟他比

邱太三曾因「新勇哥物語」影射他是紅衫軍法律顧問，一度在立法院忍不住回應「說幹話」；邱太三表示，紅衫軍時，他人在哈佛大學擔任訪問學者，並不在台灣。

邱太三說，扁希望特赦，但特赦是總統職權，由總統依據政治、社會、法律來考量，法務部是提供法律的考量給總統參考，因此法務部在去年司改國是會議期間，曾彙集特赦法律意見、學者說法、外國經驗、實務經驗提供給總統府參考。但特赦一事牽涉到赦免法，規定定讞案件才能適用，目前扁仍有案件在審理。

扁保外若違規將予懲罰

被問到扁保外就醫卻頻踩紅線，法務部有何因應之道？邱太三表示，扁是在馬政府時獲准保外就醫，當時扁的身心狀況都有疑慮，甚至透露想輕生的訊息，前部長羅瑩雪經過專業評估、政治及法律考量，核准讓他保外就醫。

外界質疑扁的保外就醫，是由法務部、甚至更高層的行政院、總統府在處理的，邱太三說，扁保外就醫，他授權給台中監獄、矯正署處理，等到陳報到他時，通常已做成決定，目前全國有380多名保外就醫受刑人，部長怎麼可能一一處理，案件根本也不會到總統、院長。

再被問到扁近來以「擦邊球」方式，挑戰保外就醫的「紅線」一事，邱太三強調，中監已要求扁謹守保外就醫規則，並視比例原則處理，若扁違規，會看扁的違規事項，在扁下次提出申請活動的審核時，給予一定程度的「懲罰」。

(中國時報)