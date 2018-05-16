邱太三譙陳致中 沒資格批評

阿扁屢藉「新勇哥物語」批評時政，扁子陳致中（右，本報資料照片）批評法務部長邱太三「不懂法律，沒政治倫理」，邱太三（左，中央社）昨回擊陳致中說，「以他的資歷跟我比，他可以比嗎？」

友善列印
中國時報
／台北報導

前總統陳水扁屢屢挑戰保外就醫的「紅線」，並藉由「新勇哥物語」嘲諷時政，扁子陳致中還針對扁特赦問題，批評法務部長邱太三「不懂法律，沒有政治倫理，還要對總統下指導棋的閣員，令人不敢領教」。邱太三昨在廣播節目上回擊陳致中說，「以他的資歷跟我比，他可以比嗎？」並酸陳致中「最沒資格批評我」。

對於邱太三的說法，陳致中回應他是對事不對人，其他不願再回應。

直言陳的資歷怎跟他比

邱太三曾因「新勇哥物語」影射他是紅衫軍法律顧問，一度在立法院忍不住回應「說幹話」；邱太三表示，紅衫軍時，他人在哈佛大學擔任訪問學者，並不在台灣。

邱太三說，扁希望特赦，但特赦是總統職權，由總統依據政治、社會、法律來考量，法務部是提供法律的考量給總統參考，因此法務部在去年司改國是會議期間，曾彙集特赦法律意見、學者說法、外國經驗、實務經驗提供給總統府參考。但特赦一事牽涉到赦免法，規定定讞案件才能適用，目前扁仍有案件在審理。

扁保外若違規將予懲罰

被問到扁保外就醫卻頻踩紅線，法務部有何因應之道？邱太三表示，扁是在馬政府時獲准保外就醫，當時扁的身心狀況都有疑慮，甚至透露想輕生的訊息，前部長羅瑩雪經過專業評估、政治及法律考量，核准讓他保外就醫。

外界質疑扁的保外就醫，是由法務部、甚至更高層的行政院、總統府在處理的，邱太三說，扁保外就醫，他授權給台中監獄、矯正署處理，等到陳報到他時，通常已做成決定，目前全國有380多名保外就醫受刑人，部長怎麼可能一一處理，案件根本也不會到總統、院長。

再被問到扁近來以「擦邊球」方式，挑戰保外就醫的「紅線」一事，邱太三強調，中監已要求扁謹守保外就醫規則，並視比例原則處理，若扁違規，會看扁的違規事項，在扁下次提出申請活動的審核時，給予一定程度的「懲罰」。

(中國時報)

與柯分手否 新北是關鍵 新經濟移民法 10萬外勞可望永居

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。