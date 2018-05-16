新經濟移民法 10萬外勞可望永居

新經濟移民法目的在補足中階技術人力缺工問題，圖為生產線工人，因本國人招募不易，因此聘外籍勞工。（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導
「新經濟移民法規畫」引4類人才

政院昨宣布《新經濟移民法》規畫草案，預計下會期送立院，新法主要補足國內中階技術人力約12萬名缺工，亦為外籍移工開一條路，可在台取得永久居留權。凡在台工作滿6年，雇主願支付合規薪資，再連續居留7年，就可取得永久居留權，享就業保險、勞退及育兒津貼等類國民待遇。

迄今年2月，已有10萬多產業及社福外勞符合在台工作滿6年規定，雇主願支付薪資分別達4萬1393元及3萬2000元，如他們在台再連續工作7年，可申請永久居留。

政院宣示要在不影響國內就業機會與薪資水準前提下，分4類型引進外籍人才，包括「專業人才」、「中階技術人力」、「投資移民」及「海外國人及其後代」，中階技術人力尤為重點。國發會報告指出，去年8月我製造業和服務業總缺工21.8萬人，中階技術人力缺工約12萬人，占55％，以製造業居多，占53％，其中又以電子零組件缺工最多。

為滿足12萬中階技術缺工需求，國發會規畫從3層面增加人力供給，包括留用具技術能力僑外生、留用具中階技術基層外籍人員，及直接引進中階外籍技術人力。

但雇用外籍技術人員水準列基本門檻，「技術員、助理專業人員、技藝人員及機械操作及組裝人員」平均薪資4萬1393元才合規定；社福「健康照顧人員」平均薪資也要達「長照2.0」照服員月薪3萬2000元，陳美伶說，薪資是必要條件。

對外界質疑，雇主會否因支付更高薪資不找人，國發會主委陳美伶未答覆，賴清德表示，中階技術人力跟一般外籍人力不同，這樣的薪資應屬合理，至於雇主反應要再觀察。

台灣勞工陣線祕書長孫友聯質疑，台灣問題在於低薪，新法恐只是假借缺工名義，替雇主找更多低薪勞工而已。

勞動部次長施克和說，政府對不同產業會給不同配額，且依產業需求總量管制，並對薪資門檻設條件，避免對台灣就業市場造成影響，以中階技術員為例，就是4萬1393元。

孫友聯說，既有法令已可讓外籍人才來台，投資移民亦有相關法可辦理。不知此時提出新法，究竟要解決什麼問題。

(中國時報)

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