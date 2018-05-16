「投資移民」放寬投資標的、門檻

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中國時報
／台北報導

行政院規畫推出《新經濟移民法》草案，「投資移民」將進一步放寬，包括政府公債、經政府核准指定有利國家建設或產業發展之基金、公司債等金融商品，並放寬投資金融商品如公債等須匯入金額。

國發會主委陳美伶指出，投資移民現行規定，須投資台幣1500萬元以上營利事業、創造5人就業機會滿3年，及投資中央政府公債及其他金融商品3000萬元以上；未來規畫新增投資經政府核准指定，有利國家建設或產業發展的基金、公司債等金融商品，並放寬投資移民投資債權金融商品如公債等須匯入金額等規定。

金管會106年函釋，投資公債、公司債、金融債券及貨幣市場工具等債權金融商品，不得超過匯入金額之30％，因此投資中央政府公債及其他金融商品3000萬元，外人須持有1億元。未來投資門檻與匯入金額規定可望放寬。

陳美伶表示，聘雇外國專業人才工作條件也會鬆綁，包括放寬行職類別限制、免除國家重點產業雇主資本額及營業額限制，如「5加2」產業及數位創新產業等，同時，受僱者資格條件將改採評點制。依照規畫，過去永久居留，包括一般及特定人士每年要居住滿183天，新規定鬆綁為「平均」居住183天即可。

至於海外國人及其後代部分，新法規畫身分限定為僑居海外，並具中華民國國籍者，只要持我國有效護照，免申請入國許可。曾設有戶籍國民及其子女、孫子女得申請「僑民卡」，提供就學銜接與兵役制度等優化待遇；定居方面，無戶籍國民工作或投資居留者，只要合於1年居住335天、2年每年居住270天或3年每年居住滿183天規定，即可申請定居。

(中國時報)

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