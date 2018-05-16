新聞透視－保外趴趴走 得了便宜還賣乖

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中國時報

前總統陳水扁可說是最高調的貪汙犯，「保外就醫」不但四處趴趴走，利用臉書「新勇哥物語」嘲諷時政，連兒子陳致中想參選高雄市議員，也藉此批評法務部長邱太三「不懂法律，沒有政治倫理」，阿扁父子倆全是學法律出身，卻屢踩司法紅線，視法律為無物，套句邱太三說的，真看不出有什麼資格批評別人。

法務部長邱太三批評陳致中，「以他的資歷跟我比，他可以比嗎？」並酸「陳致中最沒資格批評我」。

其實，邱所言不假，因為不論司法資歷或政治資歷，陳致中都沒有可以比較的基礎。

司法資歷上，邱太三至少當過檢察官，1988年為聲援新竹地檢署偵辦「吳蘇案」辭了檢察官，點燃台灣司法改革的火苗；立法委員任內，推動警察職權行使法，讓員警執法有相當的根據。

反觀陳致中，台大法律系畢業後還到美國柏克萊、紐約大學攻讀法學碩士，對台灣司法貢獻卻從缺，反倒因偽證罪被判刑3月，丟了高雄市議員資格。

再看政治資歷，邱太三怎說也曾在綠營拚搏，一步一腳印經歷多次選戰，陳致中卻是靠老爸提攜的政二代，還不見得做得妥適。

阿扁希望特赦，但特赦屬總統職權，連邱太三直屬長官、行政院長賴清德都沒有置喙餘地，曾經是律師，又是總統的阿扁豈有不知之理？以此批評邱太三，難道是向總統蔡英文逼宮？

尤其特赦須是定讞案件，目前扁以技術方式規避，案子懸而未決，即使特赦目前已判刑定讞的案件，難道停止審理的案子都不必繼續再審？扁又不願認罪，要特赦實在為難。

其實依扁現在狀況仍可保外就醫，許多吊著點滴、坐輪椅的受刑人真要搥心肝。如果不是法務部「網開一面」，恐怕扁早就回中監開同學會，綠營如此相挺，怎能得了便宜還賣乖。

(中國時報)

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