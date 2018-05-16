9立委企業兼職 遭疑未利益迴避

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中國時報
／台北報導

台大校長當選人管中閔因擔任獨董遭教部刁難，公督盟昨記者會爆料，共綠委許智傑等9立委任民企獨董、董事、或公司負責人，質疑立委任職營利事業職務，毫無利益迴避。

公督盟名單包括綠委許智傑任京城銀行獨董、藍委陳宜民任澤生生技與懷麥克生技董事、親民黨立委李鴻鈞任永錡加油站董事、綠委王榮璋任台灣纖維酒精董事、綠委吳琪銘任峰沅公司董事、藍委徐志榮為唐絹實業董事、藍委許毓仁任蜂巢公司董事、綠委陳其邁是蓬萊島雜誌社負責人、顏寬恒任鹿澤國際開發公司董事長。

公督盟執行長張宏林批評，目前無法規說立委不能兼董監事，且立委專職化法案沒通過，但值得探討的是有無利益迴避問題。

許智傑說，雖然兼職獨董並無不法，但為回應各界對於專職立委的期許，他即刻辭去京城銀行獨立董事職務。

王榮璋回應，台灣纖維酒精原做再生能源，但因國際原油價格下跌，公司已停止運作，他從未以立委身分關說業務；吳琪銘表示，峰沅是鶯歌在地經營20年的小加油站，他持股比例低，當初當董事還沒當民意代表，強調無利益關說。陳其邁昨則請辭蓬萊島雜誌社負責人。

陳宜民表示，樂斯科進行技術轉移，將他在陽明大學研究專利技轉，技轉金新台幣200萬元陽明大學收走了，他則協助成立懷麥克，並建議進駐高醫大，希望把專利變成產品，但可惜後來錢燒光、公司也收掉了。陳宜民說，澤生是看上他專長、以技術入股，澤生只有一個膠原蛋白產品，與他無關，他是對抗癌藥物研發有經驗，是站在協助國內生技業者角度做事。

藍委許毓仁說，蜂巢是他任立委前參與、投資的公司，現已退股；徐志榮表示，唐絹是在他任立委前就有的公司，現已出售，該廠商讓他保有一點股份，只是小股東，沒管事了。親民黨團總召李鴻鈞說，永錡加油站是他承接父親留下的祖地，永錡的投資並非因立委權責取得。

顏寬恒澄清，鹿澤是任立委前成立，絕對合乎規範。

(中國時報)

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