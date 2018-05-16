兩岸急凍觀光收入銳減300億

2018年05月16日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

觀光產值銳減，業者焦慮，去年9月「百萬觀光產業自救會」上凱道要求政府提出因應對策，為台灣觀光產業的第一次遊行抗議。（本報資料照片）

台灣近三年觀光外匯收入

前言：蔡英文的2016年總統大選觀光政策白皮書強調，觀光將是我國內需經濟的主要支柱，也是增加國家與民間財富的重點，但上任兩年來，觀光外匯收入卻是連2年下降，觀光旅遊業重創，交通部多次補貼業者但效益不佳，本報將就境外旅客來台、國際宣傳、國內旅遊、觀光產業等面向進行探討。

蔡政府上任，兩岸關係急速墜崖，影響所及陸客不來，台灣觀光產值也跟著往下掉，交通部觀光局來台旅客調查資料顯示，2017年來台旅客平均每人消費1147美元，較2016年的1251美元減少8.31％，等於每名旅客少花新台幣3065元，以一年1000萬旅客估算，觀光收入因此減少306.5億元。

陸客觀光外匯腰斬

來台觀光客最多的是大陸旅客，2015年，來台418萬人次，為台灣創造72.3億美元的觀光外匯收入，占來台旅客近4成，但因兩岸政治關係，來台陸客銳減；政權更迭後，2016年，來台陸客人次減為351萬，觀光外匯54.8億美元；2017年，來台人次再降為273萬，觀光外匯只剩36億9300萬美元。蔡政府執政2年，單單陸客的觀光外匯幾乎腰斬，流失了1042億3500萬元。

旅行公會全聯會召集人李奇嶽表示，兩岸關係冰凍後，政府雖大力開拓新南向市場，去年來台的東南亞旅客成長近3成，總體旅次不受陸客影響還微幅成長0.5％，但觀光市場結構變化大，導致產值降低；東南亞客消費力只有陸客7成，加上陸客平均來台停留7.3天、新南向國家平均停留4.5天，一個陸客流失的產值，要靠兩個東南亞客才能抵得過。

東南亞客貢獻產值低

來台旅客結構出現「死亡交叉點」，但沒有任何公部門想辦法解決產值消退的觀光數據，只是不斷的說明人數增加，大玩數字遊戲。

李奇嶽說，政府應「保持大客戶，養大小客戶」，「大客戶」指的就是陸客，要保持陸客人數不往下掉，就必須改善兩岸關係，加強民間交流，包括自由行來台開放城市的觀光宣傳，降低辦理入台證一年多簽的門檻，以鼓勵提高來台陸客的重遊率，實施在台北高雄轉機的陸客24小時免簽入境，都是有效的方法。

降低門檻提高重遊率

「若能提升停留天數，才能增加觀光產值。」世新大學觀光學系副教授陳家瑜表示，若旅客第一次在台灣旅遊經驗佳，即使停留時間短暫，也會舊地重遊，停留天數並逐漸拉長；另外，若能說服其他國家當地旅行社規畫、促銷長天數旅行團，也有益促進台灣觀光市場。

(中國時報)