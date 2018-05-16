新聞透視－補貼變綁樁 觀光慘業難回春

觀光慘業難回春(資料照)

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中國時報

台灣觀光業重挫，但政府對旅行業者提供補貼，就像打水漂，補貼過後觀光旅次就跌回原形，甚至更差，尤其許多補助案都變成村里或公協會活動，觀光補助成為變相綁樁。以觀光局昨日公佈對南部5縣市提供4000萬觀光補助為例，上述縣市最近並無天然災情，且無觀光提升策略搭配，貿然提供補助，根本無法帶動國內外觀光成長，很難不令人懷疑是為了配合年底選舉。

搶救南部觀光 每人每天補助500元

兩岸關係緊繃，導致陸客來台人數減少，觀光局2016年11月至2017年2月砸下3億元，對國內旅行業者提供補助，但去年國內旅遊人次還是創下5年新低，足足比前一年減少700萬人次，顯然一味地補貼，並未能發揮效益。

今年0206花蓮大地震後，觀光局推出花蓮住宿補貼優惠方案，補助1135家業者3280萬元，帶動6萬5600多人前往花蓮旅遊。交通部長賀陳旦說，還要對高雄、台南、屏東、台東、澎湖等南部地區提供補助。

但再多的旅遊補助、衝刺新南向國家來台旅遊等作為，都抵擋不了陸客不來的衝擊，旅館、飯店現拋售潮，房仲業者統計，截至今年4月底有104間飯店、旅館拋售，待售總金額近250億元。

除國內旅遊一籌莫展，國外宣傳還頻頻出包，有部落客在網站批評，觀光局的台灣宣傳網站竟然使用日本京都嵐山的竹林照片，搭配周潤發將出現在樹上的文字介紹苗栗，讓人分不清楚這是在行銷台灣還是日本或香港。

更扯的是，觀光局駐紐約辦事處的社群網路帳號「@TripToTaiwan」的貼文英文拼錯，連威士忌、小籠包、甜點的英文名稱都拼錯，小籠包的照片居然用的是新加坡的餐廳；許多駐外辦事處臉書專頁，除帳號沒有認證易被盜用外，貼文按讚和分享甚至只有個位數；觀光局去年舉辦的「時報廣場紐約台北跨洋畫愛心」活動，究竟效益為何，也沒人知道。宣傳效果不彰，每一項卻是要花上幾十萬到幾百萬經費，納稅人的錢就這樣被花掉。

雖然觀光局表示駐外社群網站由外包廠商負責，但觀光局未善盡督導責任，是嚴重的失職，內部管理出現問題，國內外觀光行銷窮途末路；台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶就說，觀光政策看不到未來。

(中國時報)

年改影響大 國旅首見負成長
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